Luis Díaz irrumpe al final y aporta en la victoria del Clásico Alemán

El guajiro construyó la jugada del gol definitivo ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

El Bayern Munich saca la cabeza y prácticamente define la Bundesliga. En un juego muy incómodo, donde le costó marcar diferencia, el elenco bávaro esperó hasta el final para dar otro golpe bajo a la ilusión del Borussia Dortmund por recortar distancias en la tabla de posiciones. Para muchos sentencia el título a falta de diez jornadas, esto por el triunfo 2-3 en el recinto de las ‘Abejas’.

La diferencia ya escala a los once puntos en la tabla de posiciones. Viendo las diferencias de nómina y la curva ascendente de los bávaros, que no tuvieron su mejor actuación a diferencia de otras noches, igualmente resolvieron para sumar puntos importantes. El elenco de Vincent Kompany podría darse el lujo de regular cargas y centrarse en el objetivo de alzar la Champions League en el remate de temporada.

Luis Díaz fue titular y jugó todo el partido. Fue prácticamente neutralizado en buena parte del cotejo, pero mostró sus garras para el epílogo, cuando el Dortmund se lanzaba encima en aras de conquistar la victoria. Tomó un segundo aire y construyó la acción que desencadenó en el tanto de la victoria.

Un clásico incómodo para Díaz

Se trataba del segundo clásico que disputaba en Alemania, el primero en el mítico Signal Iduna Park. Le costó trascender en medio del contexto y el primer tiempo casi perfecto de la escuadra anfitriona. El cafetero, arrinconado por la banda izquierda, fue casi que bloqueado por la zona defensiva, especialmente con la complicidad de Yan Couto.

No se veía en los escenarios ofensivos. Ya fue en el cierre, con el ímpetu del Dortmund y ciertas licencias para lanzarse al frente, donde pudo hallar espacios. Díaz interiorizó y buscó caminos en el área; de hecho tuvo dos disparos muy cerca del pórtico defendido por Gregor Kobel.

De repente, para el tercer gol del Bayern, Díaz trazó la diagonal y encontró a Michael Olise. El galo lanzó un centro que despejó la defensa. Sin embargo, Kimmich, en el rebote, marcó la diferencia y los tres puntos a casa. La creación del guajiro fue crucial para la victoria. No sumó gol o asistencia, pero apareció cuando las papas quemaban.

Los números de Luis Díaz en el Clásico Alemán

Estas son las estadísticas de Díaz, calificado con 6.2 según SofaScore:

Dos disparos desviados.

34/42 pases precisos (81% de acierto).

Un pase clave.

4/6 regates completados.

19 carreras.

Una entrada ganada.

9 recuperaciones.

5/11 duelos terrestres ganados.

1/2 duelos aéreos ganados.

