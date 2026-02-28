Charles Leclerc se casa con Alexandra Saint Mleux en Mónaco

El piloto de Fórmula 1 contrajo matrimonio, previo al arranque de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 con Ferrari

El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, y la influencer, Alexandra Saint Mleux, contrajeron matrimonio el 28 de febrero de 2026 en Mónaco, el mismo lugar donde nació el piloto. La información oficial indica que la ceremonia se celebró durante la mañana, pocos días antes del inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

Leclerc y Alexandra ya habían anunciado su compromiso en noviembre de 2025 a través de sus redes sociales. La propuesta fue compartida con seguidores mediante publicaciones con decoraciones de rosas y velas, y la participación de su perro Leo, que portaba un mensaje especial anunciando la pregunta de matrimonio.

Alexandra Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002 en Francia y tiene raíces mixtas, incluyendo ascendencia mexicana por parte de su familia. Antes de su boda con Leclerc, se dio a conocer como creadora de contenido digital y gracias a su presencia en eventos de moda y en carreras de Fórmula 1.

El matrimonio se celebró en el corazón del Principado de Mónaco, y un video compartido en redes sociales muestra a la pareja saliendo en un automóvil clásico, escoltados por motocicletas. Estas imágenes se difundieron rápidamente entre aficionados de la Fórmula 1 y medios de espectáculos.

La relación entre Leclerc y Saint Mleux comenzó a hacerse pública en 2023. Desde entonces, la pareja apareció en diversas carreras y eventos sociales, consolidando su vínculo tanto en el mundo del automovilismo como fuera de él.

La boda marca un paso importante en la vida personal de Leclerc, quien actualmente corre para Scuderia Ferrari en la máxima categoría del automovilismo. El enlace también refleja la conexión cultural entre Europa y México, dado el origen y la cercanía de Alexandra con nuestro país.

