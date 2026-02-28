Marathón vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Una nueva edición del Clásico Nacional se jugará el domingo 1 de marzo en el Estadio Yankel Rosenthal, en San Pedro Sula, por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de Honduras. Marathón y Olimpia volverán a enfrentarse en un duelo que suele marcar el rumbo del campeonato. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar luego de resultados recientes que influyeron en su posición en la tabla.

Marathón afronta el compromiso tras perder 2-1 frente a Génesis Policía Nacional en su último partido de liga. El equipo buscará hacerse fuerte en condición de local para recuperar puntos importantes. A lo largo del Clausura ha tenido actuaciones irregulares, por lo que este clásico representa una oportunidad para reencontrarse con el triunfo y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Olimpia, por su parte, viene de caer 1-0 ante Motagua en el clásico anterior del torneo. Aunque logró una victoria 3-0 frente a Choloma entre semana, su última presentación liguera lo obliga a reaccionar. Como visitante intentará imponer su experiencia en este tipo de partidos y sumar un resultado que le permita sostener sus aspiraciones en el campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marathón vs Olimpia de la jornada 10 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia vs Choloma está programado para el domingo 1 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Yankel Rosenthal. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Olimpia hoy

Marathón no podrá contar con Damin Ramírez, ya que fue expulsado durante la última jornada. Por el otro lado, Olimpia no cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro. Se estima que Pablo Lavallén y Eduardo Espinel utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Marathón : César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Jailor Fernández, Isaac Castillo, Tomás Sorto, Brayan Moya, Alexy Vega, Nicolás Messiniti, Rubilio Castillo. DT : Pablo Lavallén.

Olimpia: Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Facundo Queiroz, Clinton Bennett, Anthony Ortiz, José Raúl García, Kevin Guity, Edwin Rodríguez, José Pinto, Yustin Arboleda, Jerry Bengtson. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Olimpia en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marathón y Olimpia:

7 de enero de 2026 | Olimpia 1-0 Marathón | Torneo Apertura

4 de enero de 2026 | Marathón 2-2 Olimpia | Torneo Apertura

23 de noviembre de 2025 | Olimpia 3-2 Marathón | Torneo Apertura

30 de agosto de 2025 | Marathón 2-0 Olimpia | Torneo Apertura

27 de abril de 2025 | Marathón 1-2 Olimpia | Torneo Clausura

