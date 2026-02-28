Rommel Pacheco confirma reprogramación de la Copa del Mundo de Clavados

El titular de la Conade asegura que México sí será la sede de una de las paradas del serial

La Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco deja de estar cancelada y entra en etapa de reprogramación. Así lo confirmó Rommel Pacheco, titular de la Conade y presidente de la Federación Mexicana de Clavados, tras una reunión con World Aquatics en Montreal, Canadá.

El evento, que estaba previsto para realizarse el próximo fin de semana en Jalisco como parte de la segunda etapa del circuito, tendrá nueva fecha. De acuerdo con lo señalado, el anuncio de parte de la World Aquatics se dará en los próximos días, tomando en cuenta que la Súper Final está programada para la primera semana de mayo.

Rommel Pacheco informó que, tras el diálogo con la Federación Internacional de Deportes Acuáticos, se logró modificar el estatus del certamen. “El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente”, señaló a través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El dirigente también reconoció el respaldo institucional para mantener a México como sede. “Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, Conade, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco y el Comité Olímpico Mexicano. Seguiremos con el compromiso de apoyar al deporte”, expresó.

La competencia forma parte del calendario internacional rumbo a la Súper Final, por lo que su realización antes de mayo resulta clave para los clavadistas que buscan sumar puntos y mantener ritmo competitivo en el circuito mundial.

Con este anuncio, Guadalajara, a pesar de los acontecimientos recientes, se mantiene como sede de una etapa del serial, ahora a la espera de la confirmación oficial de la nueva fecha que permitirá a los mejores exponentes del mundo competir en territorio mexicano.

Cronología Copa del Mundo de Clavados | Zapopan, Jalisco 2026

Estos han sido los eventos que han enmarcado la Copa del Mundo de Clavados, misma que se iba a celebrar el próximo fin de semana:

