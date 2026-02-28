PSG defiende el liderato con triunfo sobre Le Havre

Barcola marcó la diferencia y los parisinos resistieron presión local para mantenerse líderes con 57 puntos en la jornada 24

Barcola marcó el gol de la victoria en Le Havre | Reuters

El París Saint-Germain salió del Stade Océane con una victoria trabajada por 1-0 sobre Le Havre, resultado que comenzó a construirse desde la primera mitad y que terminó siendo suficiente para sostener el liderato. En un duelo marcado por la intensidad y el pulso táctico, el conjunto parisino hizo valer su mayor calidad en momentos puntuales para inclinar la balanza en un escenario siempre incómodo.

El marcador se abrió gracias a Bradley Barcola, quien apareció en el momento justo para romper la igualdad en una acción aérea que sorprendió a la zaga local. El atacante aprovechó un centro preciso al área, se elevó con determinación y conectó un cabezazo certero que venció al guardameta. El 0-1 definió la primera parte y cambió el rumbo emocional de un partido que hasta entonces había sido equilibrado y disputado en la mitad del campo.

Antes del descanso, PSG incluso rozó el segundo tanto. Lee desperdició una opción clara en transición rápida y otra acción terminó anulada por fuera de juego, señales de que la visita encontraba espacios cada vez con mayor facilidad. Le Havre, que había tenido la ocasión más peligrosa en los primeros minutos obligando a Safonov a intervenir con reflejos, fue perdiendo presencia ofensiva a medida que avanzaban los minutos.

En el complemento, el guion se mantuvo con dominio parisino, aunque sin la contundencia necesaria para liquidar el encuentro. Kvaratskhelia estrelló un disparo en el poste tras una acción individual brillante y más tarde Doué desperdició una inmejorable oportunidad desde el punto penal, con un cobro débil que fue bien adivinado por el arquero local. Esa atajada revitalizó a Le Havre y mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final.

Los minutos finales fueron una mezcla de presión alta del cuadro capitalino y resistencia organizada del conjunto local. Le Havre intentó adelantarse con más determinación, generó algún acercamiento y obligó a Safonov a intervenir nuevamente, pero la estructura defensiva visitante se mantuvo firme. El líder controló los tiempos, administró la posesión y evitó sobresaltos mayores pese a no ampliar la diferencia.

Con este triunfo por la mínima, el PSG defendió el liderato en la jornada 24 y alcanzó 57 puntos, cuatro por encima del Lens, su perseguidor inmediato. Más allá de no haber cerrado el partido antes, el equipo mostró madurez competitiva para sostener la ventaja y reafirmar su candidatura al título en una liga que entra en su tramo decisivo.

Resumen Le Havre vs PSG: resultado, goles y estadísticas

Le Havre regresa al Stade Océane con la intención de reafirmar su fortaleza como local y sumar su tercera victoria consecutiva en casa en la Ligue 1. El equipo de Didier Digard, ubicado en la posición 13 de la tabla, ha construido su permanencia desde el orden defensivo y la eficacia en partidos cerrados: cinco de sus seis triunfos en la temporada han sido en casa y la mayoría por margen mínimo. Paris Saint-Germain, por su parte, llega como líder tras vencer 3-0 a Metz y aprovechar el tropiezo de Lens. El conjunto de Luis Enrique sabe que cualquier desliz podría costarle la cima, especialmente considerando que dos de sus tres derrotas ligueras este año han sido fuera de casa. Sin embargo, mantiene una racha favorable ante Le Havre como visitante en este siglo y buscará imponer su jerarquía ofensiva. Alineaciones del Le Havre vs PSG para la jornada 24, al momento Le Havre: Mory Diaw; Stephan Zagadou, Ayumu Seko, Gautier Lloris; Timothee Pembele, Lucas Gourna-Douth, Simon Ebonog, Yanis Zaouaoui; Rassoul Ndiaye; Sofiane Boufal, Issa Soumaré. PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernández; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Dro Fernández; Kang-in Lee, Bradley Barcola, Kvicha Kvaratskhelia ¿A qué hora inicia el Le Havre vs PSG hoy 28 de febrero de 2026? El duelo en el Stade Océane, con capacidad para 25 mil aficionados, dará inicio en punto de las 14:05 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde ver el Le Havre vs PSG en vivo? Canales de TV y streaming online El partido entre Le Havre y PSG válido por la jornada 24 de la Ligue 1 de Francia, se podrá seguir en vivo y en directo a través de las señales de streaming de Fox One para todo México. Además, sigue todas las acciones del partido, con actualizaciones y estadísticas en vivo a través del minuto a minuto de Claro Sports.

