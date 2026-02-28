Manchester City vence al Leeds y sigue la presión sobre Arsenal

Antoine Semenyo fue el encargado de anotar el gol del triunfo y darle los tres puntos a los Citizens en la jornada 28 de la Premier League

Manchester City derrota al Leeds como visitante. | Imágenes de acción vía Reuters

El Manchester City cumplió en la jornada 28 de la Premier League tras imponerse 1-0 al Leeds United en el Elland Road. El triunfo permite al equipo mantenerse en el segundo lugar con 59 puntos, a dos de distancia del Arsenal. Leeds se queda con 31 unidades en el puesto 15, todavía en zona de riesgo en la tabla.

El encuentro tuvo momentos de presión desde el arranque. Leeds generó la primera clara al minuto 4 con un remate de Dominic Calvert-Lewin que pasó cerca del poste. Más tarde, al 21’, Brenden Aaronson también estuvo cerca tras un centro de Jayden Bogle. El City respondió al 40’ con una serie de disparos dentro del área que obligaron al portero Karl Darlow a intervenir en varias ocasiones.

El gol llegó en tiempo añadido del primer tiempo. Al 45+2’, Antoine Semenyo empujó el balón dentro del área tras un centro de Rayan Aït-Nouri, para el 0-1. Con esa ventaja se fueron al descanso.

En la segunda parte, Leeds buscó el empate con intentos de Calvert-Lewin y Aaronson. El City tuvo opciones para ampliar la ventaja al 62’, con disparos de Omar Marmoush y Rúben Dias, pero el marcador no se movió. Nico O’Reilly salió por lesión al 70’ y entró Tijjani Reijnders.

En el tramo final, Leeds presionó con remates de Ethan Ampadu y un cabezazo de Jaka Bijol al 88’ que pasó cerca del poste. El City realizó ajustes, con el ingreso de Nathan Aké al 88’. Gianluigi Donnarumma recibió tarjeta amarilla al 85’ por demora en el saque.

El árbitro añadió seis minutos. Leeds insistió con centros al área, pero el City sostuvo la ventaja hasta el silbatazo final. Con el 1-0, el equipo de Manchester mantiene la pelea por el título, mientras que Leeds sigue en la parte baja de la clasificación.

Resumen Leeds vs Manchester City: resultado, goles y estadísticas

Alineaciones del Leeds vs Manchester City para la jornada 28, al momento Todo está listo para que arranque el partido de la Premier League, con las alineaciones confirmadas. Leeds: Darlow, Bogle, Justin, Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson, Stach, Ethan Ampadu, Ilia Gruev, Brenden Aaronson, Calvert-Lewin. Manchester City: Donnarumma, Rayan Aït-Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes, Rodri, Nico O’Reilly, Silva, Cherki, Semenyo y Marmoush. ¿Dónde ver el Leeds vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online Este partido entre Leeds y Manchester City lo podrás seguir a través de la señal de HBO Max, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. ¿A qué hora inicia el Leeds vs Manchester City hoy 28 de febrero de 2026? El partido entre Leeds y Manchester City escuchará su silbatazo inicial a las 11:30 horas de la Ciudad de México. El equipo de Pep Guardiola llega como favorito para llevarse el triunfo a casa. ¡¡¡BUENOS DÍAS!!! Bienvenidos todas y todos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido entre Leeds y Manchester City, correspondiente a la jornada 28 de la Premier League, desde el Estadio Elland Road. El equipo local está urgido de puntos, al ubicarse en la posición número 15 con 31 puntos, por lo que les urge sumar en casa. Sin embargo, la misión se antoja por demás complicada al recibir la visita de un Manchester City que marcha como sublíder del torneo con 56 puntos y la necesidad de seguir sumando triunfos en su lucha por alcanzar al Arsenal en la cima. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

TE PUEDE INTERESAR: