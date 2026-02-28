Bayern Munich golpea al final y se queda con el clásico ante Borussia Dortmund

Borussia Dortmund cayó 2-3 ante Bayern Munich tras un partido vibrante. El tanto de Kimmich en los minutos finales definió el clásico alemán.





Borussia Dortmund vs Bayern Munich | INA FASSBENDER / AFP.

El clásico alemán entre Borussia Dortmund y Bayern Munich ofreció un espectáculo vibrante y lleno de emociones que terminó con triunfo visitante por 2-3. El encuentro tuvo cambios constantes en el marcador, momentos de alta intensidad y un cierre dramático que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto.

El conjunto local comenzó mejor y logró abrir el marcador a los 26 minutos. Tras una falta lateral bien ejecutada, Nico Schlotterbeck se elevó dentro del área y conectó un cabezazo certero para el 1-0. Dortmund mostró orden defensivo y agresividad en la presión, lo que le permitió irse al descanso con ventaja y generar incomodidad en el ataque bávaro.

En la segunda mitad, el Bayern reaccionó rápidamente. A los 54 minutos, Harry Kane empató el partido tras aprovechar un balón aéreo dentro del área. El delantero inglés volvió a aparecer al minuto 70, esta vez desde el punto penal, luego de una falta cometida por Schlotterbeck, para darle la ventaja parcial al conjunto visitante.

El Dortmund no bajó los brazos y encontró el empate al minuto 83. Daniel Svensson apareció en el área para empujar un centro preciso de Marcel Sabitzer y firmar el 2-2, desatando la euforia en las tribunas. El gol reflejaba el empuje del equipo local, que había adelantado líneas en busca de rescatar al menos un punto.

Sin embargo, cuando el partido entraba en su recta final, el Bayern golpeó nuevamente. Al minuto 87, Joshua Kimmich apareció dentro del área y definió con precisión para marcar el 2-3, un tanto que terminó siendo decisivo en el desenlace del clásico.

Los minutos finales fueron de presión constante del Dortmund, que acumuló centros, tiros de esquina y remates desde media distancia. Nico Schlotterbeck y Samuele Inácio estuvieron cerca del empate, pero la defensa bávara resistió los embates y logró mantener la ventaja.

Con este resultado, Bayern Munich se llevó un triunfo valioso en uno de los partidos más exigentes del calendario. Dortmund mostró carácter y capacidad de reacción, pero la eficacia ofensiva del visitante terminó inclinando un clásico que volvió a demostrar por qué es uno de los duelos más intensos del fútbol europeo.

Resumen Borussia Dortmund vs Bayern Munich: resultado, goles y estadísticas

Se avecina una nueva edición de Der Klassiker. El escolta y líder se verán las caras para ponerle fin a la jornada sabatina en el campeonato teutón. El Signal Iduna Park, repleto de público, espera que las ‘Abejas’ se sacudan y le recorten distancias a la escuadra dirigida por Vincent Kompany.

No es un buen momento para el cuadro local. En Playoffs de Champions League, sorpresivamente quedó eliminado al último minuto a manos del Atalanta en Bérgamo. Un penal groserísimo esfumó posibilidades de seguir con vida en el plano europeo. Del otro lado, el Bayern, que se medirá justamente con el mismo equipo italiano en octavos, espera seguir por la senda victoriosa.

¿A qué hora inicia el Borussia Dortmund vs Bayern Munich hoy, sábado 28 de febrero de 2026?

Este compromiso en el Signal Iduna Park se disputará sobre las 18:30 horas de Alemania con el arbitraje de Sven Jablonski. Agéndese en su respectivo país para ver el cotejo.

México: 11:30 horas.

11:30 horas. Colombia: 12:30 horas.

12:30 horas. Argentina: 14:30 horas.

14:30 horas. Estados Unidos: 12:30 (ET); 11:30 (CT) y 09:30 (PT).

Alineaciones del Borussia Dortmund vs Bayern Munich para la jornada 24, al momento

Así forma el Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Emre Can; Yan Couto, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier y Fabio Silva. DT: Niko Kovac.

Así forma el Bayern: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el Borussia Dortmund vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles para ver el partido:

México: Sky Sports.

Sky Sports. Colombia y Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Centroamérica: Sky Sports.

Sky Sports. Estados Unidos: ESPN y Fubo Sports.

