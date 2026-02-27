Tolima suda petróleo para eliminar al Deportivo Táchira en la Copa Libertadores

A pesar de caer en los 90 minutos, el ‘Pijao’ logra reponerse en los penales y accede a la tercera ronda del certamen.

Una acción de juego entre Tolima y Táchira. | VizzorImage

Si se sufre es porque es colombiano. Parece una frase de cajón, pero no hay una eliminatoria tranquila en el último tiempo para un cuadro cafetero. Porque si Medellín ya había padecido ante Liverpool de Uruguay, este jueves, en el Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima necesitó de la vía de los penales (perdió 0-1 en los 90 minutos) para sacar del camino al Deportivo Táchira y acceder a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026.

Se pensó que Tolima iba a salir con todo, como suele pasar con los equipos de Lucas González. Sin embargo, fue muy cauto. Respetó mucho al rival. Con todo y eso tuvo las opciones más claras para abrir el marcador y ampliar el global. El portero del Táchira fue figura antes de irse al descanso.

Para la segunda parte, Tolima dominó las acciones, hizo más para ganar el encuentro. Táchira lo esperó, lo aguantó y supo sufrir los ataques, por todos los flancos, del local. El local marcó, dio el golpe, pero hubo mano previa y tras una revisión del VAR, se anuló el tanto. Sin embargo, quedaban más emociones. Cuando quedaba muy poco para que cayera el telón, el elenco que dirige Álvaro Recoba inclinó la cancha, se fue con todo y tuvo su premio tras una mano de Jader Valencia posterior a un tiro de esquina.

Una postal dle duro juego en Ibagué. Vizzor

Luis ‘Cariaco’ González tomó el balón y cobró de excelente manera. Disparó cruzado y nada pudo hacer Neto Volpi. Deportivo Táchira se llevaba el premio antes que cayera el telón del encuentro. Los pocos hinchas presentes en el Manuel Murillo Toro volvieron a ver los fantasmas y temían con que la llave se les fuera de la mano. Después de 180 minutos, todos se definiría desde el punto blanco.

En los penales, Tolima metió tres de cuatro. Todos fueron cobrados de la mejor manera. Deportivo Táchira no metió ninguno de sus cobros y eso le dio el tiquete a la siguiente fase al elenco Vinotinto. Ahora deberá verse las caras contra el O’Higgins de Chile. Sufrió más de la cuenta, con todo y que hizo más para quedarse con la llave.

Te puede interesar