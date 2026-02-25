Comunicaciones vence a Municipal, se queda con el Clásico 336 y se aleja del descenso

Los Cremas se quedaron con una valiosa victoria en el Clásico que lo aleja del fondo en la tabla anual.

La celebración de Pineda que definió el Clásico 336 | @CremasOficial

Comunicaciones derrotó 1-0 a Municipal en el Clásico 336 disputado en el Estadio Cementos Progreso, en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. El equipo albo logró un triunfo importante ante su rival directo y sumó tres puntos que tienen peso en la tabla.

El partido se desarrolló con mucha disputa en el mediocampo y pocos espacios. Ambos equipos intentaron imponer su ritmo, pero el juego se mantuvo cerrado durante varios tramos de la primera parte.

La acción que marcó la diferencia llegó al minuto 32. Tras un tiro de esquina, se generaron rebotes dentro del área y Wilson Pineda aprovechó la oportunidad para rematar y enviar el balón al fondo del arco, colocando el 1-0 para Comunicaciones.

Después del gol, el conjunto local administró la ventaja y mantuvo el orden defensivo. Municipal buscó adelantar líneas, pero no encontró claridad para cambiar el marcador antes del descanso.

En la segunda parte, el trámite continuó con intensidad y lucha por la posesión. Comunicaciones sostuvo el resultado y evitó conceder espacios ante la presión rival.

Con el pitazo final, el 1-0 se confirmó en el marcador. Comunicaciones se quedó con el Clásico 336 gracias al tanto de Wilson Pineda y sumó un triunfo determinante en el Clausura 2026, además de alejarse de los puestos de descenso en la clasificación anual.

El gol de Comunicaciones para el triunfo ante Municipal en el Clásico 336

🎞️⚽ ¡LA SECUENCIA DEL GOL CREMA!



Así fue, paso a paso, el momento en que Wilson Pineda hizo estallar el estadio para el 1-0 de Comunicaciones 🦁 💙🤍 pic.twitter.com/cyE9S3SpjQ — Claro Sports Centroamérica (@ClaroSportsCAM) February 26, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Clásico Nacional! La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala nos lleva al Estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones recibe al líder Municipal en un duelo que puede influir en la pelea por el campeonato y en la tabla acumulada. Los cremas intentan reaccionar y tomar distancia de la zona baja, mientras los rojos buscan sostener el primer lugar y sumar en la casa de su rival histórico.

Comunicaciones llega con 13 puntos en la quinta posición, tras cuatro victorias, un empate y tres derrotas. El equipo de Marco Antonio Figueroa enfrenta un compromiso exigente, ya que además de competir en la parte alta también mira de cerca la lucha por la permanencia. En la fecha anterior perdió 2-0 ante Aurora como visitante, resultado que frenó su racha positiva y lo mantiene décimo en la acumulada con 33 unidades, todavía con margen reducido sobre sus perseguidores.

Municipal lidera el Clausura 2026 con 15 puntos, gracias a cuatro triunfos, tres empates y una derrota. El conjunto dirigido por Mario Acevedo viene de ganar 4-2 ante Antigua GFC y atraviesa un momento estable en ataque. En el clásico, el objetivo es claro: sostener la cima y presionar aún más a su rival en la clasificación general.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Municipal hoy miércoles 25 de febrero de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Municipal está programado para el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Comunicaciones vs Municipal para la jornada 9, al momento

Ni Comunicaciones ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Marco Antonio Figueroa y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez; Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Andy Contreras, Karel Espino, José Grajeda; Dairon Reyes, Omar Duarte y Janpol Morales. DT : Marco Antonio Figueroa.

: Fredy Pérez; Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Andy Contreras, Karel Espino, José Grajeda; Dairon Reyes, Omar Duarte y Janpol Morales. : Marco Antonio Figueroa. Municipal: Kenderson Navarro; José Morales, Aubrey David, José Mena, Darwin Torres; Carlos Aguilar, Jonathan Franco, John Méndez; Cristian Hernández; Erik López y José Martínez. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Comunicaciones vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Municipal:

19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 15 de febrero de 2025 | Municipal 2-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 29 de septiembre de 2024 | Comunicaciones 1-2 Municipal | Torneo Apertura 2024

Te puede interesar