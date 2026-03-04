Chivas quiere recuperar su esencia ante Atlas

El zaguero izquierdo asegura que el equipo rojiblanco quiere recuperar la senda del triunfo, tras las derrotas frente a Cruz Azul y Toluca

De cara al Clásico Tapatío del próximo sábado, que se disputará en el Estadio Jalisco, el defensa de las Chivas, José Castillo, aseguró que los rojiblancos deberán volver a ser la versión del equipo que sostuvo una racha de victorias, y no la más reciente ante Cruz Azul y Toluca, donde los errores cobraron facturas muy altas.

“Cada derrota y parcialmente por momentos nos vimos superados y merecidamente no nos quedamos con los tres puntos y tiene el poder de mermar la confianza, pero no para nosotros. Somos la versión del Guadalajara que ganamos los primeros seis partidos. Confiamos en el trabajo y el sábado es una gran oportunidad y que hubo el crecimiento y se hicieron los ajustes para el camino que vamos. En el aspecto anímico estamos bien y me animaría a decir que no merma eso”, sostuvo el zaguero izquierdo.

Sobre la localidad y quién manda en el Estadio Jalisco, Castillo evadió la pregunta y solo aseguró que disfruta mucho jugar en la que fue casa de Chivas por muchos años.

“A mí me fascina jugar Clásicos Tapatíos en nuestra casa o el Jalisco, en cualquier escenario el público nos hace vibrar. La afición de Chivas se hace notar en donde sea. Nuestra parte es en la cancha y sé que ellos harán su parte en la tribuna y es corresponderles con nuestra entrega y compromiso”, sentenció.

Siempre somos favoritos en Chivas: Efraín Álvarez

Por otro lado, Efraín Álvarez reveló que en Chivas siempre se asumen favoritos, sea el rival que tengan enfrente. También reconoció que recibieron la visita de Amaury Vergara en los últimos días y expresó la importancia de ganar este duelo del sábado.

“Siempre somos favoritos, en nuestra cabeza siempre somos favoritos, nada de eso cuenta. No dijo nada de primas, acá en Chivas siempre tenemos que ganar”, dijo.

Finalmente, Efraín habló de su deseo de participar con la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo. “Uno quiere llegar, pero no quiero decir cosas extras. Quiero hacer lo máximo para Chivas y si Chivas está bien, tengo la posibilidad de estar, Javier (Aguirre) me conoce y sé lo que les puedo dar. Si me toca ir, estaré listo”, concluyó.

