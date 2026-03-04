Deco y la eliminación del Barcelona: “Con el gol anulado a Cubarsí hoy hubiera habido prórroga”

El conjunto blaugrana queda fuera de la Copa del Rey, a pesar de ganar 3-0 el partido de vuelta, insuficiente para el 4-3 global y el Atlético avanza a la final

Deco se queja del gol anulado a Cubarsí en la ida ante el Atlético. | Reuters

En el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, el Barcelona sufrió una derrota contundente ante el Atlético de Madrid por 4-0. Sin embargo, un episodio en particular sigue siendo objeto de controversia. Deco, director deportivo de los culés, no se olvida del gol anulado a Cubarsí en la ida, que, de haber sido validado, habría significado un hipotético 4-1 y puesto el marcador global 4-4 en la vuelta, abriendo la puerta a los tiempos extra.

En el segundo juego, el Barcelona logró una victoria 3-0 que, a pesar de ser significativa, no fue suficiente para remontar el 4-0 de la ida. El marcador global terminó 4-3 a favor del Atlético de Madrid, lo que dejó al Barcelona fuera de la final. Deco, sin embargo, expresó que la eliminación no fue solo una cuestión de números, sino también de momentos decisivos como el gol anulado, que pudo haber cambiado el curso de la serie.

Tras el insuficiente 3-0, el directivo recordó lo sucedido en la ida y expresó: “Remontar el 4-0 de la ida no era fácil, por eso nos quejamos allí del gol anulado a Cubarsí, con ese 4-1 hoy hubiera habido prórroga, pero no hay que buscar excusas y el equipo ha estado magnífico”, dijo a TV3. Con estas palabras, el director deportivo dejó claro que, a pesar de la frustración por el marcador global, valora la entrega del equipo durante la vuelta, que luchó hasta el final.

Aunque la eliminación dejó un sabor amargo, Deco destacó lo positivo de la actuación del Barcelona en la vuelta, asegurando que “hemos dominado todo el partido”. La actitud del equipo fue, para él, una señal de que la plantilla sigue comprometida con los objetivos, incluso en un escenario complicado como el de la Copa del Rey. “La entrega es una buena señal y nos deja contentos porque tenemos muchas cosas por ganar todavía esta temporada”, comentó el portugués.

El director deportivo también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las dificultades que ha atravesado el equipo esta temporada, particularmente en cuanto a las lesiones. “Hemos demostrado que estamos bien pese a las lesiones, hoy dos de Koundé y Baldé”, añadió. A pesar de los obstáculos, Deco se mostró confiado en que el equipo tiene el potencial necesario para competir en los momentos decisivos que se avecinan. “Podemos aspirar a ganar cosas, llegan momentos decisivos, paso a paso, hay que pensar en Bilbao ya”, concluyó.

Con la Copa del Rey ya fuera de su alcance, el FC Barcelona deberá enfocarse en los retos que aún les esperan en la temporada: LaLiga y Champions League.

