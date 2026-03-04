Manchester CityNottingham Forest

Manchester City vs Nottingham Forest, en vivo la Premier League 2025-26: resultado y goles de la jornada 29

Publicado por Redacción Claro Sports

El cuadro Ciudadano sigue persiguiendo la punta y tendrá que medirse a un rival que trae estrés por escapar del descenso.

Manchester City y Nottingham Forest, duelo desigual.
¿A qué hora inicia Manchester City vs Nottingham Forest hoy, 4 de marzo de 2026?

Este juego se realizará en el Etihad Stadium y el pitazo inicial se programó para las 7:30 p.m. locales. A continuación, las horas para varios territorios de América:

  • México: 1:30 p.m.
  • Colombia: 2:30 p.m.
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 2:30 p.m.
  • Centroamérica (Costa Rica): 1:30 p.m.
  • Argentina: 4:30 p.m.

Alineaciones de Manchester City vs Nottingham Forest para la jornada 29, al momento

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Cherki; Foden, Haaland y Semenyo.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Jair Cunha, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson, Gibbs-White; Domínguez e Igor Jesús.

¿Dónde ver Manchester City vs Nottingham Forest en vivo? Canales de TV y streaming online

Como habrá varios partidos jugándose simultáneamente, las cadenas de televisión ha tenido que decidir cuáles irán por los servicios de suscripción adicional y la señales básicas.

  • México: Fox One.
  • Colombia: Disney+.
  • Estados Unidos: Peacock.
  • Centroamérica: sin transmisión.
  • Argentina: Disney+.

En vivoMinuto a minuto