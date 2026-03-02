¿Valen los goles de visitante en las semifinales de la Copa del Rey? Así son los criterios de desempate

El Atlético y la Real tienen ventaja tras los partidos de ida ante Barça y Athletic. Esto necesita cada equipo para calificar

Tras dos semanas de pausa por los Playoffs de la Champions, el martes 3 de marzo se reinician las semifinales de la Copa del Rey, la única instancia que se juega a doble partido en el torneo copero del fútbol español.

Athletic, Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid luchan por llegar a La Cartuja a la final, dejando a sus aficionados con la calculadora en mano para ver qué resultado les da el boleto para disputar el título de la Copa del Rey. Repasamos la reglamentación de la Real Federación Española de Fútbol para aclarar esta situación, ya que cada torneo puede decidir si hay penaltis directo, tiempos extra, cuentan los goles de visitante y más.

Estos son los criterios de desempate en las semifinales de la Copa del Rey

En el artículo 8, inciso B de las Normas Reguladoras y Bases de Competición de los torneos Federación del Fútbol Masculino, Temporada 2025/2026, se definen los criterios de desempate en eliminatorias a doble partido, en donde no se incluyen a los goles de visitante. En versión reducida, si hay empate en el global, hay tiempos extra; si se mantiene tras el suplementario, hay tanda de penaltis.

Se declarará vencedor al club que, trascurrido el tiempo reglamentario del partido, hubiere conseguido mayor diferencia de goles a favor, computándose los obtenidos y los recibidos en los dos encuentros. En caso de empate a goles en el sumatorio de los partidos de ida y vuelta, se celebrará un tiempo extra de 30 minutos dividido en dos partes de quince minutos cada una. Finalizado el tiempo extra, se declarará vencedor el equipo que haya conseguido más goles en el tiempo extra. Si a la conclusión del tiempo extra ambos equipos hubieran marcado el mismo número de goles o no se hubiera marcado ninguno, se procederá al lanzamiento de cinco penaltis por cada equipo, ante una portería común, alternándose uno y otro en los lanzamientos, declarándose vencedor el que más goles obtenga en los cinco lanzamientos. Si prosiguiere el empate, seguirán lanzando un penalti cada uno hasta que, habiendo efectuado ambos iguales número, uno de ellos haya marcado un tanto más.

Resultados de los partidos de ida de la Copa del Rey 2026

Un visitante y un local tomaron ventaja en los partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey. En San Mamés, el Athletic no hizo valer la condición de local y cayó por la mínima ante la Real Sociedad. En el Metropolitano de Madrid, un error de Joan García encaminó el peor resultado de la Era Flick, con goleada del Atleti al Barça.

Athletic 0-1 Real Sociedad

Atlético de Madrid 4-0 FC Barcelona

¿Qué necesita el FC Barcelona para avanzar a la final de la Copa del Rey?

Debido a su derrota 4-0 en la ida, los culés tienen que ganar por cinco goles de diferencia en tiempo regular para avanzar a la final (5-0, 6-1…), o terminar los 90 minutos de la vuelta con ventaja de cuatro goles (no tiene que ser exclusivamente 4-0: puede ser 5-1, 6-2…) y anotar uno más en el tiempo extra o irse a penaltis y salir victorioso en la tanda.

Cualquier otro resultado (perder, empatar o ganar hasta por tres goles de diferencia) no les sirve para volver a la final, como hicieron la temporada anterior, también eliminando al Atleti en semis.

¿Qué necesita el Atlético de Madrid para avanzar a la final de la Copa del Rey?

Los colchoneros pueden ganar, empatar o hasta perder por tres goles de diferencia en el tiempo regular de la vuelta en el Spotify Camp Nou para meterse a la final por primera vez desde la temporada 2012/13. Aún si pierden por cuatro goles, podrían recortar distancias en tiempo extra o ganar la tanda de penaltis. Perder por cinco goles de diferencia les deja fuera.

¿Qué necesita la Real Sociedad para avanzar a la final de la Copa del Rey?

A la Real le sirve ganar o empatar en la vuelta para avanzar a su primera final desde la temporada 2019/20. Si pierden por un gol (0-1, 1-2, 2-3…), empatarlo o darle la vuelta en los tiempos extra les daría el boleto, o ganar la tanda de penaltis tras caer por un gol en 120 minutos. Los txuri urdin quedan fuera si pierden en la Reale Arena por dos goles de diferencia o más.

¿Qué necesita el Athletic Club para avanzar a la final de la Copa del Rey?

Los Leones de San Mamés necesitan ganar por dos goles de diferencia a la Real para meterse a la final. Una derrota o un empate les deja fuera. Ganar por un tanto y aumentar la ventaja en tiempos extra también les sirve, lo mismo que ir a los penaltis.

¿Cuándo son los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey?

Esta semana se reanuda la Copa del Rey, con partidos el martes 3 y miércoles 4 de marzo. Este es el calendario y horarios, tiempo del centro de México:

Martes 3 de marzo | FC Barcelona vs Atlético de Madrid | 14:00 horas

| 14:00 horas Miércoles 4 de marzo | Real Sociedad vs Athletic Club | 14:00 horas

¿Cuándo y dónde será la final de la Copa del Rey?

Como se ha hecho desde 2020, la final de la Copa del Rey se jugará en sede neutral predefinida: el Estadio La Cartuja de Sevilla. La casa temporal del Betis recibe el partido por el título copero en el fútbol español.

La fecha inicial para la final era el sábado 25 de abril, pero la Real Federación Española de Fútbol pondera cambiar el día porque es el Sábado de Feria en Sevilla, además de que cerca se realizaría el Gran Premio de España de Moto GP, lo que podría complicar a las fuerzas de orden. Diversos reportes señalan que se podría jugar el 2 de mayo, a falta de confirmación oficial.

