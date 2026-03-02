Pedri apunta a titular ante el Atlético de Madrid en la vuelta de la Copa del Rey

Hansi Flick confirma que el mediocampista está disponible, pero advierte que deberán gestionar sus minutos tras su lesión muscular

Pedri regresaría a la titularidad tras su lesión | DPPI VIA AFP

El FC Barcelona se juega este martes el pase a la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y una de las principales noticias es la posible titularidad de Pedri. El mediocampista español podría regresar al once inicial tras superar la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo mantuvo fuera de actividad durante un mes.

Pedri no inicia un partido desde el 21 de enero, cuando fue titular ante el Slavia de Praga en Champions League, encuentro en el que sufrió la lesión confirmada posteriormente por el club. Desde entonces, se perdió siete compromisos, incluida la derrota 4-0 frente al Atlético en el duelo de ida de las semifinales.

El centrocampista volvió a entrenar a finales de febrero y ya tuvo minutos en LaLiga, ingresando de cambio en las victorias ante Levante y Villarreal. En ambos encuentros disputó cerca de media hora, como parte del proceso de reincorporación progresiva al equipo.

Hansi Flick, técnico del Barcelona, confirmó en conferencia de prensa que Pedri está disponible para el partido, aunque pidió cautela sobre su carga de juego. “Tenemos que gestionar esto bien. Es el momento. También hay que pensar que hay muchos partidos después. Este es muy importante, es bueno tenerlo y ya veremos cuánto puede jugar”.

El Barça afronta el compromiso con la obligación de revertir el marcador adverso de la ida. Además de la baja de Robert Lewandowski por una fractura en el ojo y la ausencia de Eric Garcia por expulsión, el equipo necesita reorganizar su mediocampo para intentar equilibrar la eliminatoria ante el conjunto dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone.

En lo que va de la temporada 2025/26, Pedri ha participado en 27 partidos oficiales, 21 de ellos como titular, y ha marcado dos goles. Su posible regreso desde el inicio representa una alternativa en la generación de juego para el conjunto blaugrana en un duelo que definirá al primer finalista del torneo.

El partido se disputará en el Camp Nou, donde el Barcelona buscará una remontada que le permita avanzar a la final de la Copa del Rey. La decisión final sobre la titularidad y el tiempo de juego de Pedri dependerá de la planificación del cuerpo técnico en función de su estado físico.

