James Rodríguez y una carrera contra el tiempo

Pensaría uno que el año a mejor prepararse es el que se dispute un Mundial. Pero tal parece que para James Rodríguez es todo lo contrario. O al menos eso deja ver estos primeros meses de 2026. Porque a 107 días exactos del debut de Colombia ante Uzbekistán, el ‘10’ aún no suma sus primeros kilómetros con el Minnesota United, y en medio de la ruta se avecina una doble fecha FIFA muy exigente ante los finalistas de Rusia 2018. Sin duda, James está en una carrera contra el tiempo.

Porque si por un lado llueve, por el otro no escampa. A la espera de su debut en la MLS, James apunta a los juegos amistosos ante Croacia y Francia, y esto no deja de convertirse en una encrucijada para todas las esquinas de la mesa. Tanto como para Néstor Lorenzo, que ve al ‘10’ como la única brújula de la Amarilla, como para Cameron Knowles, DT del Minnesota, que aguarda que su pupilo no llegue tocado con alguna lesión muscular en el camino.

Y tampoco es que uno sea adivino para conocer la situación de Rodríguez. Incluso, James cumplirá un mes en Minnesota y aún la zurda no toca la pelota. Por lo que no deja de ser un riesgo mayúsculo verle exigirse en los duelos ante los combinados europeos. Sin embargo, su historia se divide en dos, porque sus registros en la Selección Colombia van bordados con letras doradas, caso contrario en sus clubes, en donde más han sido las lesiones y las polémicas.

En medio de la tormenta, será el mismo James el encargado de ser un rayo de luz para ambas partes. Y es que, al fin y al cabo, su presencia en un campo es aguardada por millones de aficionados. No obstante, también es cierto que el afán trae cansancio, y más a esta altura de su carrera, en donde seguramente la cita de mitad de año sea su ‘último baile’ como profesional. Una carrera contra el tiempo que puede ser el principio del final.

