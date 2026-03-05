Puebla vs Tigres en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9

Puebla vs Tigres en vivo

Continúa la intensidad de la jornada doble en la Liga MX y este miércoles 4 de marzo la jornada 9 del Clausura 2026 nos regala un choque atractivo en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibe a Tigres en un duelo clave para las aspiraciones de ambos clubes. Aquí te llevaremos todos los detalles previos, el horario de arranque y la transmisión completamente en vivo para que no te pierdas ningún instante.

Los camoteros buscan encontrar regularidad en el torneo. Aunque su rendimiento ha sido irregular, llegan motivados tras vencer 1-0 al Atlético San Luis, resultado que les permitió llegar a 8 puntos. Puebla necesita sumar en casa para escalar posiciones y mantenerse en la pelea dentro de un campeonato cada vez más apretado.

Del otro lado, Tigres quiere consolidarse en la parte alta de la tabla. Después de un arranque sólido y algunas semanas de altibajos, los felinos retomaron confianza con una contundente goleada 4-1 sobre América. Con 13 unidades en el bolsillo, el conjunto de Nuevo León apunta a mantenerse entre los primeros lugares y dar un paso firme rumbo a la Liguilla. Todo está listo para un duelo que promete emociones en territorio poblano.