Puebla vs Tigres en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9
La Franja recibe a los Felinos en el partido de la fecha doble del Clausura 2026
Liga MX: alineaciones del Puebla vs Tigres para la jornada 9, al momento
Tigres: Nahuel Guzmán, Angulo, Loroña, Araújo, Vigon, Brunetta, Garza, Flores, Zanré, Correa y ‘Búfalo’ Aguirre
Puebla: Gutiérrez, Rey, Vargas, Díaz, Navarro, Monárrez, Moreno, Guerra, Ramírez, Velasco y Emiliano Gómez
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
En la previa de este encuentro, los momios nos cuentan una historia clara: Tigres parte como favorito con cuota de +102, reflejando la confianza en su jerarquía y experiencia para imponer condiciones incluso como visitante. Tanto el triunfo de Puebla como el empate se pagan en +255, números que anticipan un partido competitivo, pero donde los locales necesitarán un desempeño casi perfecto para inclinar la balanza.
Antecedentes del Puebla vs Tigres y últimos resultados en la Liga MX
Los enfrentamientos más recientes entre Tigres y Puebla muestran una clara superioridad del conjunto regiomontano. En los últimos cinco partidos, Tigres se mantiene invicto, con cuatro victorias y un empate, además de una diferencia de goles ampliamente favorable.
Tigres 7-0 Puebla | Apertura 2025
Puebla 0-0 Tigres | Clausura 2025
Tigres 1-0 Puebla | Apertura 2024
Puebla 2-3 Tigres | Clausura 2024
Tigres 3-0 Puebla | Apertura 2023
¿Dónde ver en vivo el Puebla vs Tigres? Canales de TV y transmisión streaming
El partido entre Puebla y Tigres se podrá seguir en streaming por FOX One. En Estados Unidos por VIX. Además puedes seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports
Clausura 2026: horario del partido Puebla vs Tigres, hoy 4 de marzo de 2026
El partido de Puebla y Tigres de la fecha doble del Clausura 2026 se disputará en punto de las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico
Continúa la intensidad de la jornada doble en la Liga MX y este miércoles 4 de marzo la jornada 9 del Clausura 2026 nos regala un choque atractivo en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibe a Tigres en un duelo clave para las aspiraciones de ambos clubes. Aquí te llevaremos todos los detalles previos, el horario de arranque y la transmisión completamente en vivo para que no te pierdas ningún instante.
Los camoteros buscan encontrar regularidad en el torneo. Aunque su rendimiento ha sido irregular, llegan motivados tras vencer 1-0 al Atlético San Luis, resultado que les permitió llegar a 8 puntos. Puebla necesita sumar en casa para escalar posiciones y mantenerse en la pelea dentro de un campeonato cada vez más apretado.
Del otro lado, Tigres quiere consolidarse en la parte alta de la tabla. Después de un arranque sólido y algunas semanas de altibajos, los felinos retomaron confianza con una contundente goleada 4-1 sobre América. Con 13 unidades en el bolsillo, el conjunto de Nuevo León apunta a mantenerse entre los primeros lugares y dar un paso firme rumbo a la Liguilla. Todo está listo para un duelo que promete emociones en territorio poblano.