Rodrigo Contreras vive su partido consagratorio en Millonarios

El delantero se graduó como referente tras marcar dos golazos, uno desde la mitad de cancha, en la clasificación de Millonarios por Copa Sudamericana.

Millonarios se aseguró el tiquete a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El ‘Embajador’ se jugó el partido de su vida y conquistó una vez más el Atanasio Girardot, ahora por el plano internacional, frustrando los planes del elenco dirigido por Diego Arias. Con el 1-3 al bolsillo, los capitalinos dieron el golpe en la mesa.

La figura excepcional del cotejo fue Rodrigo Contreras. El argentino de 30 años se puso la capa y desató la alegría de los simpatizantes con un doblete magistral. Rompió el cero con un golazo infernal desde la mitad de cancha, además de bajarle la persiana al duelo con la tercera diana, cuando la localía se lanzó a arrinconar al equipo adversario.

Todos se quedaron con su pincelada. En un contragolpe, tras un saque de banda a favor de Nacional, el ariete robó el balón y se inclinó rumbo a la línea ecuatorial. Vio escapar a David Ospina, por lo que sacó un violento tramacazo que besó las redes. Un golazo que le ha dado la vuelta al continente, catalogándolo hasta de candidato al gol Puskas.

¡¡¡YA ESTÁ!!! ¡¡¡CIERREN EL ATANASIO GIRARDOT!!! Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional.



Contreras siempre fue una amenaza al tomar el balón. Impulsó a Millonarios en aras de sumar jugadores en el ataque y sacar de la manga el peligro latente de marcar. Hasta ahora, el mejor refuerzo que ha incorporado el ‘Embajador’.

Cinco goles en ocho partidos para Contreras desde su llegada a Colombia. Dos dianas en este partido frente a Nacional, además de las otras tres ejecutadas por Liga. Apenas es el inicio de una campaña más que prometedora. El técnico Fabián Bustos llega con dolores de cabeza, ya que cuenta con tres goleadores ‘top’ en su nómina: Leonardo Castro, el propio Contreras y Falcao García.

Los números de Rodrigo Contreras ante Nacional

Así fue el partido del argentino, calificado con 9.2 según SofaScore:

Dos goles en tres tiros totales.

9/13 pases precisos (69% de acierto).

5/9 pases en campo rival.

29 toques de balón.

Un regate completado.

Un penal provocado.

12 carreras.

3/4 duelos terrestres ganados.

