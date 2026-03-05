Millonarios da el golpe y elimina a Nacional en Medellín

Rodrigo Contreras dejó su sello en el Atanasio Girardot con dos golazos.

Millonarios derrota a Nacional en Medellín | Vizzor

En un partido vibrante, de principio a fin, Millonarios le ganó 3-1 a Nacional en el Atansio Girardot de Medellín y lo eliminó de la Copa Sudamericana. Los goles del encuentro fueron obra de Rodrigo Contreras (en dos oportunidades) y Leonardo Castro. Por el local lo hizo Nicolás Rodríguez. Los de Fabián Bustos aterrizan en la fase de grupos de la competición.

Era un duelo clave para ambos. Además de ser un Clásico del fútbol colombiano, se jugaban gran parte del semestre. Ninguno podía dar ventajas y quedarse con las manos vacías en el amanecer del 2026. La estadística favorecía a Atlético Nacional pero nadie contaba con la noche consagratoria de Rodrigo Contreras. El argentino brilló en Medellín y dejó su huella en la historia del elenco Embajador.

Ambos equipos salieron con todo. Nacional inclinó la cancha de entrada, pero fue Millonarios el que avisó con Mackalister Silva. Su llegada y su disparo, lo atajó David Ospina que anticipó muy bien la jugada. De ahí en adelante fue un encuentro intenso, con juego fuerte y con dos grandes dejando todo en la grama del Atanasio Girardot. Sin embargo, a los 21 minutos llegó la primera obra de arte de Rodrigo Contreras.

Partido lleno de golazos

El delantero argentino disputó un balón con William Tesillo uno metros antes de la mitad de la cancha, se quedó con él y disparó sin miedo alguno. Nada pudo hacer David Ospina que estaba por fuera de su área. Un tanto digno de pelear por el Premio Puskas. Sin embargo, la alegría duró poco y a los 28 llegó la igualdad del local con otra jugada hermosa. Jorman Campuzano asistió a Nicolás Rodríguez con un gran pase. El zurdo controló y remató, nada pudo hacer Diego Novoa.

¡¡¡YA ESTÁ!!! ¡¡¡CIERREN EL ATANASIO GIRARDOT!!! Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mWIXw7aDLu — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

Sin embargo, quedaba una emoción más antes de ir al descanso. Millonarios no bajó los brazos y en otro ataque le cometieron penal a Rodrigo Contreras. Nada que discutir. Leo Castro tomó el balón y cobró de la mejor manera para poner el 2-1. Así terminarían los primeros 45 minutos. Un duelo como hace mucho tiempo no se veía entre estos dos equipos. Muy parecido a los encuentros de los años 80 y 90.

Para la segunda mitad, Nacional pisó el acelerador y se fue con todo por la igualdad. Pero acá, apareció otra de las figuras de la noche en Medellín. Diego Novoa atajó todo lo que llegó a su arco y ahogó el grito de gol del local. Además, su defensa estuvo a la altura. Le sacaron provecho a la falta de precisión de los delanteros del cuadro Verdolaga. No estuvieron finos. Andrés Llinás y compañía fueron más y fueron creciendo con el correr de los minutos.

Nacional vs Millonarios | Vizzor

Contreras bajó la persiana del juego

Con Nacional en terreno de Millonarios, llegaría el tercer tanto Embajador. Mosquera habilitó a Rodrigo Contreras y este aguantó con el lomo la marca de Jorman Campuzano, se quedó con el balón y definió de la mejor manera. Nada pudo hacer David Ospina. Tanto que silenció el Atanasio Girardot y consagró al argentino. De ahí en adelante, el cuadro bogotano le dio manejo y supo sufrir. Se defendió de la mejor manera y sacó adelante un cotejo muy complicado.

Millonarios puso todo sobre la mesa y se quedó con la llave contra el rival de toda la vida. Sus jugadores estuvieron a la altura y no se achicaron en un Atanasio Girardot a reventar. Nacional fue un mar de nervios y arriba se le vio nervioso. Se complicó solo y cuando estuvo cerca, apareció Diego Novoa. Los de Bustos conocerán sus rivales en la Copa Sudamericana el próximo 19 de marzo.

Te puede interesar: