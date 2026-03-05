Stefon Diggs será liberado por los New England Patriots al inicio del año 2026 en la liga

Los Patriots informaron que Stefon Diggs será liberado debido a un incremento en su carga salarial.

Stefon Diggs dejará a los Patriots | IMAGN IMAGES via Reuters

Los New England Patriots han informado al veterano receptor Stefon Diggs que será liberado al inicio del año de la liga 2026, según información de ESPN. Esta decisión se tomó debido al incremento significativo en su carga salarial, que pasaría de $10.5 millones a $26.5 millones. Si Diggs se mantenía en el roster para el final de la próxima semana, su contrato habría garantizado $6 millones adicionales, lo que aceleró el movimiento.

A través de una publicación en su historia de Instagram, Diggs publicó un breve mensaje para la afición y al equipo: “Gracias por un año increíble. Somos familia para siempre”.

El receptor de 32 años había firmado un contrato de tres años por $69 millones con los Patriots el pasado mes de marzo. Rápidamente se convirtió en uno de los líderes más destacados del equipo y en su principal receptor, logrando 85 recepciones para 1,013 yardas y 4 touchdowns en la temporada regular. Durante la participación de los Patriots en los playoffs que los llevó hasta el Super Bowl LX, Diggs acumuló 14 recepciones para 110 yardas y un touchdown en cuatro partidos.

No obstante, el jugador también enfrenta cargos criminales por estrangulación y otros delitos derivados de una disputa con su chef personal. Diggs ha declarado no culpable de los cargos y su próxima comparecencia está programada para el 1 de abril, cuando se llevará a cabo una audiencia previa al juicio.

Patriots set to release WR Stefon Diggs after the start of the league year. (via @tompelissero) pic.twitter.com/63srpnVwT1 — NFL (@NFL) March 4, 2026

Con esta baja, los Patriots ahora deberán buscar una forma de cubrir este vacío en su equipo, especialmente para el quarterback Drake Maye. Pero gracias a este movimiento, regresan el veterano Mack Hollins y el receptor de cuarto año Kayshon Boutte como sus principales opciones en la posición.

Además, DeMario “Pop” Douglas, el seleccionador de tercera ronda Kyle Williams de 2025 y el agente libre no reclutado Efton Chism III completan la lista de receptores.

Durante el NFL Scouting Combine la semana pasada, el entrenador en jefe Mike Vrabel destacó lo difícil que es encontrar receptores número uno. “No los vas a encontrar en la agencia libre. Tienes que tratar de draftarlos. Creo que ahí es donde están muchos de ellos. Los desarrollas”, dijo Vrabel.

Los Patriots cuentan con 11 selecciones en el próximo draft, con su primera selección ubicada en el puesto 31 del total.

