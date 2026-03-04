Monterrey vs Querétaro ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9
Rayados y Gallos Blancos se enfrentan en la jornada 9 del Clausura 2026 con ambos equipos buscando mejorar su posición en la tabla
Liga MX: alineaciones del Monterrey vs Querétaro para la jornada 9, al momento
Bajo la dirección de Nico Sánchez, quien se estrena el banquillo tras el cese de Domenec Torrent, Rayados presenta una plantilla con profundidad, aunque con ausencias clave como Fidel Ambriz y Anthony Martial por lesión. Mientras que Esteban González presenta un planteamiento con un bloque compacto que busca ser “valiente” y agresivo en los duelos individuales.
MONTERREY
Portero: Luis “Mochis” Cárdenas
Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga
Mediocampistas: Stefan Medina, Óliver Torres, Sergio Canales, Iker Fimbres
Delanteros: Lucas Ocampos, Luca Orellano
QUERÉTARO
Portero: Guillermo Allison
Defensas: Lucas Abascia, Diego Reyes, Francisco Venegas, Carlos García
Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Jhojan Julio Palacios, Jaime Gómez, Jean Unjanque
Delanteros: Fernando González, Mateo Coronel
Clausura 2026: horario del partido Monterrey vs Querétaro, hoy 4 de marzo de 2026
El partido entre Monterrey y Querétaro correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este 4 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero.
Resultado en vivo online: Monterrey vs Querétaro | Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX
¡¡¡BUENAS TARDES!!! Bienvenidos a nuestra cobertura en vivo del partido entre Monterrey y Querétaro en la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. En el Gigante de Acero, Rayados buscará mantener su fortaleza ante unos Gallos Blancos que, aunque llega como visitante, no se dejará amedrentar fácilmente. Acompáñanos para seguir cada jugada, cada gol y todas las emociones de este intenso encuentro.