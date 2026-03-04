Monterrey vs Querétaro ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9

Resultado en vivo online: Monterrey vs Querétaro | Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

¡¡¡BUENAS TARDES!!! Bienvenidos a nuestra cobertura en vivo del partido entre Monterrey y Querétaro en la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. En el Gigante de Acero, Rayados buscará mantener su fortaleza ante unos Gallos Blancos que, aunque llega como visitante, no se dejará amedrentar fácilmente. Acompáñanos para seguir cada jugada, cada gol y todas las emociones de este intenso encuentro.