Monterrey vs Querétaro ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9

Publicado por Juan Carlos Campos Rodríguez

Rayados y Gallos Blancos se enfrentan en la jornada 9 del Clausura 2026 con ambos equipos buscando mejorar su posición en la tabla

Monterrey vs Querétaro, en vivo la jornada 9 del Clausura 2026. Claro Sports
Liga MX: alineaciones del Monterrey vs Querétaro para la jornada 9, al momento

Bajo la dirección de Nico Sánchez, quien se estrena el banquillo tras el cese de Domenec Torrent, Rayados presenta una plantilla con profundidad, aunque con ausencias clave como Fidel Ambriz y Anthony Martial por lesión. Mientras que Esteban González presenta un planteamiento con un bloque compacto que busca ser “valiente” y agresivo en los duelos individuales.

MONTERREY

Portero: Luis “Mochis” Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Stefan Medina, Óliver Torres, Sergio Canales, Iker Fimbres

Delanteros: Lucas Ocampos, Luca Orellano

QUERÉTARO

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Lucas Abascia, Diego Reyes, Francisco Venegas, Carlos García

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Jhojan Julio Palacios, Jaime Gómez, Jean Unjanque

Delanteros: Fernando González, Mateo Coronel

Clausura 2026: horario del partido Monterrey vs Querétaro, hoy 4 de marzo de 2026

El partido entre Monterrey y Querétaro correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este 4 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero.

Resultado en vivo online: Monterrey vs Querétaro | Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

¡¡¡BUENAS TARDES!!! Bienvenidos a nuestra cobertura en vivo del partido entre Monterrey y Querétaro en la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. En el Gigante de Acero, Rayados buscará mantener su fortaleza ante unos Gallos Blancos que, aunque llega como visitante, no se dejará amedrentar fácilmente. Acompáñanos para seguir cada jugada, cada gol y todas las emociones de este intenso encuentro.

