Megapuente, Consejo Técnico y vacaciones de Semana Santa: todos los días de descanso en marzo 2026

En marzo de 2026 habrá dos megapuentes. El primero será el lunes 16 por el Natalicio de Benito Juárez y el segundo el 27 para el CTE, además de las vacaciones de Semana Santa

¿Cuándo son los puentes de marzo 2026? | Reuters

Marzo de 2026 traerá consigo dos megapuentes para los estudiantes y trabajadores en México, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT). Estos fines de semana largos se presentan como una excelente oportunidad para descansar y disfrutar de días libres, tanto para quienes siguen el calendario escolar como para los trabajadores que tienen días de descanso obligatorio.

A continuación, te explicamos cuándo se llevarán a cabo estos megapuentes y qué actividades se verán afectadas por ellos, desde las vacaciones de Semana Santa hasta el receso por el Natalicio de Benito Juárez.

¿Cuándo es el megapuente de cuatro días de marzo 2026 en la SEP?

El primer megapuente de marzo se dará debido al día feriado oficial por el Natalicio de Benito Juárez, que en 2026 se recorrerá al lunes 16 de marzo. Este día se considera descanso obligatorio tanto para trabajadores como para estudiantes de los niveles educativos básicos, medio superior y superior. El fin de semana largo incluirá los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo, lo que ofrece un descanso de tres días consecutivos.

¿Por qué no hay clases el 27 de marzo en la SEP?

El 27 de marzo está marcado como un día de Consejo Técnico Escolar (CTE) para las escuelas de educación básica. Este día no es un descanso oficial para los trabajadores, ya que no está considerado como feriado en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, es una jornada en la que los docentes no laboran, y las escuelas permanecen cerradas para llevar a cabo actividades internas relacionadas con la planificación académica.

¿Cuándo empiezan y finalizan las vacaciones de Semana Santa 2026 en México?

Las vacaciones de Semana Santa para los estudiantes de educación básica en México comenzarán el lunes 30 de marzo y finalizarán el viernes 10 de abril de 2026. Los estudiantes regresarán a clases el lunes 13 de abril. Durante este período, las instituciones educativas permanecerán cerradas, brindando un descanso prolongado para quienes siguen el calendario escolar oficial.

¿Qué pasa si trabajo el 16 de marzo, día que se recorre por el Natalicio de Benito Juárez?

El lunes 16 de marzo, al ser un día de descanso obligatorio, aquellos trabajadores que deban laborar en esa fecha tendrán derecho a recibir un pago triple, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que su salario por ese día será triplicado, ya que el día se considera un feriado oficial y debe ser compensado adecuadamente por los empleadores.

Estos descansos son solo algunos de los beneficios que se presentan en marzo para los trabajadores y estudiantes en México, lo que permitirá disfrutar de un merecido descanso antes de que comience la segunda mitad del año.

Te puede interesar: