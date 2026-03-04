¿Cuánto dinero recibirá el equipo que avance a fase de grupos en Copa Sudamericana?

El clásico colombiano en el Atanasio no solo define el paso a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, también asegura una millonaria recompensa económica al vencedor.





Nacional vs Millonarios | VizzorImage.

La fase previa de la Copa Sudamericana comenzó oficialmente y los equipos colombianos asumen un papel protagónico. El cruce más atractivo lo disputarán Millonarios FC y Atlético Nacional, que trasladarán el clásico del FPC al plano internacional en busca de un cupo a la fase de grupos del certamen continental.

Duelo a partido único en el Atanasio

El escenario será el Estadio Atanasio Girardot, que abrirá sus puertas para un compromiso a todo o nada. El historial entre verdes y azules sumará un nuevo capítulo en un encuentro que se definirá en 90 minutos y que entregará, además del boleto a la siguiente ronda, una importante recompensa económica para el ganador.

Será también el primer clásico para Diego Arias y Fernando Bustos, quienes se enfrentarán en un contexto de máxima exigencia. El margen de error es mínimo y la ilusión es grande: avanzar en el torneo y mantener vivo el sueño de levantar el trofeo, tal como lo hizo Independiente Santa Fe en la recordada edición de 2015.

El premio deportivo y la millonaria recompensa

Más allá del orgullo deportivo, el incentivo económico juega un papel clave. Según el reglamento de la Conmebol, los clubes que disputan esta fase previa ya aseguraron cerca de 250.000 dólares. Sin embargo, el verdadero objetivo es alcanzar los 900.000 USD que recibe cada equipo que logre clasificar a la fase de grupos.

La recompensa no termina allí. En caso de avanzar a instancias definitivas, los montos continúan en aumento: 700.000 USD para los que lleguen a cuartos de final y 800.000 USD para los semifinalistas, cifras que representan una inyección determinante para las finanzas de cualquier institución.

Falcao, la gran novedad azul

En la previa del viaje a Medellín, Millonarios entregó noticias alentadoras a su hinchada. La principal novedad es el regreso de Radamel Falcao Garcia, quien vuelve a concentración tras superar la molestia física sufrida ante Llaneros y que lo mantuvo cerca de tres semanas fuera de competencia.

Con el ‘Tigre’ nuevamente disponible y varios jugadores recuperados, el equipo azul renueva su ilusión para afrontar un clásico internacional que promete emociones, tensión y un premio que va mucho más allá del honor deportivo.

Te puede interesar: