Monterrey vs Querétaro: se revienta cuerda de bocina en Gigante de Acero y causa alarma entre aficionados

El incidente generó preocupación entre algunos aficionados, aunque no se reportaron heridos

El partido entre Monterrey y Querétaro en el Gigante de Acero vivió momentos de tensión cuando se reventó una cuerda que sostenía una bocina en lo más alto del estadio. El incidente generó preocupación entre algunos aficionados, aunque no se reportaron heridos ni riesgo directo sobre las gradas.

Aunque se descartó algún peligro inmediato de que la bocina cayera, varios asistentes decidieron cambiar de lugar, debido a que el aparato se movía de un lado a otro por el viento presente durante el partido. El movimiento del dispositivo provocó cierto nerviosismo, aunque las autoridades del estadio aseguraron que todo estaba bajo control.

De acuerdo con personal de mantenimiento, la cuerda que se reventó tenía como función orientar la bocina hacia un punto específico para lograr una acústica óptima en el inmueble. Por ello, su ligero movimiento con el viento no representaba un riesgo real para los aficionados ni para el desarrollo del partido.

La bocina estaba sostenida por cuatro cuerdas de acero, las cuales sujetaban el aparato de manera segura, lo que permitió descartar cualquier accidente sobre las gradas durante el encuentro. Los expertos en infraestructura del estadio aseguraron que la integridad del sistema estaba garantizada.

Personal del Gigante de Acero permaneció atento a la situación, aunque se confirmó que no fue necesario implementar ningún protocolo especial, dado que no existía riesgo de que la bocina se cayera sobre los espectadores.

El incidente generó comentarios entre la afición y en redes sociales, donde algunos aficionados compartieron fotografías y videos del movimiento de la bocina. Pese al susto inicial, el partido continuó con normalidad, y las autoridades reforzaron la supervisión de las estructuras aéreas del estadio para prevenir futuros incidentes.

Afortunadamente, no se registraron heridos y el encuentro culminó sin contratiempos mayores. El Gigante de Acero recordó la importancia de mantener la calma en situaciones similares y reiteró su compromiso con la seguridad de todos los asistentes.

