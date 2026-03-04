Deportes TolimaO'Higgins

O’Higgins vs Deportes Tolima, en vivo la Copa Libertadores 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

Publicado por Joshua Mattar Cadena

El primer asalto entre chilenos y colombianos se llevará a cabo en El Teniente, de Rancagua.

O’Higgins vs Tolima, en vivo la Copa Libertadores 2026. | Claro Sports

Horario del partido O’Higgins vs Deportes Tolima hoy, 4 de marzo

Sobre las 7:30 de la noche (hora COL) se espera que la ‘pecosa’ comience a rodar en El Teniente, de Rancagua.

Alineaciones de O’Higgins vs Tolima para la fase III, al momento

  • Así forma O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
  • Así forma Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira, Jersson González, Edwar López; Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

¿Quién transmite en vivo O’Higgins vs Deportes Tolima y dónde mirar en TV?

Todas las acciones del juego entre chilenos y colombianos las podrás seguir a través de la pantalla de Espn 2.

