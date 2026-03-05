Mikel Arriola tiene plena confianza en que Cristiano Ronaldo estará contra México

El Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol asegura que seguirán muy atentos el proceso de recuperación del portugués

Mikel Arriola quiere ver a CR7 ante la selección mexicana. | Imago 7

Mikel Arriola muestra su plena confianza en la recuperación de Cristiano Ronaldo, tras la lesión en el isquiotibial que sufrió el jugador, para que pueda participar en el partido amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca.

El Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol asegura que CR7 tiene un “amor propio enorme”, el cual cree que lo motivará a superar cualquier obstáculo y estar en condiciones óptimas para enfrentar al Tricolor, como parte de la preparación de ambos equipos rumbo al Mundial 2026.

Arriola también destacó la relación cercana entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación de Portugal, a la que considera una federación cercana, y mencionó que, en el contexto de este partido, se espera firmar un convenio de colaboración.

“La Federación de Portugal es una federación amiga. Incluso, en ese viaje seguramente vamos a firmar un convenio de colaboración. Es una liga muy parecida a la Liga MX. Podemos compartir muchas cosas. Los imponderables son los imponderables, pero tenemos uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano, y además de ser uno de los más grandes atletas, tiene un amor propio enorme. Creo que también tiene registrado que la catedral de los estadios de América o del mundo es el estadio Banorte. Estamos todos muy atentos al proceso para que sea positivo“, señaló Arriola.

Preocupan las lesiones de los seleccionados

En cuanto a los jugadores lesionados, Arriola expresó que la Federación Mexicana de Fútbol sigue de cerca cada caso, con especial atención en los seleccionados que juegan en Europa. A través del programa 365, se ha brindado apoyo médico tanto a los jugadores lesionados en territorio nacional como a los que se encuentran fuera del país.

“Preocupa y ocupa. Si ustedes recuerdan, mi asesor Juan Carlos Rodríguez tenía un programa llamado 365. Este programa atiende al seleccionado en varias dimensiones, tanto en la parte de inteligencia deportiva como en nutrición y recuperación de lesiones, al grado de que nuestros seleccionados europeos que hoy están lesionados requieren que nuestros médicos vayan allá, y lo mismo ocurre con los que están aquí. Hay jugadores que han tenido rotura de ligamento cruzado, que todavía podrían estar, gracias a esa atención, aspirando a jugar el Mundial. Hay que atender caso por caso, pero la federación está apoyando a todos y cada uno de los lesionados”, apuntó.

El comisionado también habló sobre la FIFA y el destacado lugar de México en la organización. Destacó que México ocupa el séptimo lugar en valor a nivel mundial, lo que refuerza la posición del país como un actor clave en el fútbol internacional. Con la inclusión de México en el Mundial Femenil, la federación mexicana continúa con sus esfuerzos por posicionarse como líder en eventos globales, lo que se refleja en su participación en torneos de clubes y mundiales de clubes.

Futuro Liga MX

Finalmente, Arriola se mostró optimista sobre el futuro de la Liga MX, señalando que la liga ha atraído una gran cantidad de inversionistas debido a su crecimiento y potencial. La liga ha pasado de una evaluación de 2,000 millones de dólares en 2021 a una cifra actual de 13,000 millones de dólares, lo que resalta la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura y talento. Según Arriola, el ciclo positivo de la Liga MX debe mantenerse, ya que este es un periodo en el que se han visto las mayores ofertas por los equipos, tanto nacionales como internacionales.

