Los colombianos y sus retos en octavos de Europa League

Jhon Lucumí, así como el ‘Cucho’ Hernández, Nelson Deossa y Pedro Bravo, pelearán por llegar lo más lejos posible en la competición europea.

Jhon Lucumí con el Bologna | REUTERS

Se define el camino de los colombianos en las instancias europeas. En primer turno, los cafeteros vivos en Champions League ya pudieron conocer a sus rivales de cara a las llaves de definición por la anhelada ‘Orejona’. No es la excepción en la Europa League, donde también hay presencia importante de jugadores que pelean por un cupo en la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Jhon Jáner Lucumí ha sido el estandarte en zona defensiva del Bologna. Figuró en los últimos partidos, demostrando solidez en el fondo y tranquilidad para el cuadro italiano. Del otro lado, el Real Betis del ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa prometen plantar cara y seguir avanzando rondas. Otro nombre emergente es el de Pedro Bravo, volante que milita en el Midtjylland de la Superliga Danesa. Esos son los realmente protagonistas en una Europa League que también promete un mar de emociones.

Así serán las llaves para ellos. Los partidos de ida serán el 12 de marzo, mientras que sus revanchas están pactadas para el día 19 del mismo mes.

Jhon Lucumí, ante un viejo conocido

Los del Bologna tienen un hueso duro de roer. Tras despachar al Brann de Noruega, el zaguero central definirá su camino frente a la Roma, uno de los directos rivales por plazas europeas en la Serie A de Italia. La ‘Loba’ es una de las candidatas al título de segundo orden continentalmente hablando.

El cuadro capitalino logró acceder de forma directa a los octavos de final, mientras que Bologna tuvo que afrontar esa llave de más. Panorama no tan cómodo para la escuadra dirigida por Vincenzo Italiano, aunque revisando los últimos cinco partidos, el onceno boloñés le venció en tres oportunidades. El ganador de la llave irá contra el Lille de Francia o el Aston Villa de Inglaterra. Bologna inicia como local, mientras que la vuelta se disputará en el Olímpico de Roma.

‘Cucho’ y Deossa, llamados a avanzar de ronda contra el Panathinaikos

El Real Betis ya piensa en la fase continental. Sus últimos partidos en el rentado local no han sido cómodos para digerir. Por fortuna, el ‘Cucho’ Hernández retorna tras padecer una lesión que le alejó de las canchas durante varias semanas, mientras que Deossa cada vez se nota más cómodo en el onceno de Manuel Pellegrini.

El rival es nada menos que el Panathinaikos de Grecia, un rival “trampa” que no es de fiar. Viene de derrotar por penales al Viktoria Plzen, eliminándolo en la fase de Playoffs. El ganador del enfrentamiento aguardará por el Ferencvaros de Hungría o el Braga de Portugal. La llave tendrá apertura en suelo griego, disputándose la revancha en La Cartuja de Sevilla.

Pedro Bravo, el nombre emergente en octavos

El volante no tiene la misma prensa que los demás. Sin embargo, ha tenido regularidad con el cuadro danés a lo largo de la temporada, peleando la titularidad en el cuadro dirigido por Mike Tullberg. El canterano del América de Cali tendrá una gran posibilidad de hacerse sentir en una llave decisiva de Europa League.

Sin embargo, le tocó una llave que no es nada fácil. Su equipo, el Midtjylland, se jugará la vida contra el Nottingham Forest de la Premier League, iniciando la llave en Dinamarca para el cierre en el City Ground. El rival inglés no va muy bien en el campeonato doméstico, pero despachó en repesca a un Fenerbahçe plagado de figuras con un global de 4-2. El vencedor se batirá contra el que clasifique entre Stuttgart de Alemania o el Porto.

