Mónica Alvarado: “Luchamos por el futuro de las niñas que estarán aquí en unos años”

La defensa de Pumas habla sobre el presente del equipo, las lecciones aprendidas tras las derrotas, sus metas personales y un mensaje a las nuevas generaciones

La central destacó el buen momento de Pumas | Imago7

En una conversación con Juegan EllAS, Mónica Alvarado, jugadora del Club Pumas, nos brindó detalles sobre el estado actual del equipo, las lecciones aprendidas tras las derrotas recientes y sus metas personales en la liga, así como del futuro del fútbol femenil.

Mónica compartió su perspectiva sobre el desempeño de Pumas bajo la dirección de Roberto Medina. “Yo veo el equipo super. De 10 partidos hemos sumado puntos en siete de esos partidos. Entonces, empezamos bien, empezamos fuerte, y creo que el equipo tiene las ganas de aprender de Roberto, de modificar la manera que estamos jugando. Estamos en un buen momento mentalmente, físicamente y futbolísticamente. Yo veo al equipo muy bien”.

A pesar de un inicio complicado en el torneo anterior, la jugadora expresó cómo el equipo ha recuperado la confianza. “Pasamos un momento difícil el torneo pasado, pero eso ya quedó atrás. Ahora estamos regresando a ser el equipo que lucha, que nos caracteriza. Es algo que me da gusto, estar de nuevo con confianza y con la energía para seguir adelante”.

Aprendizaje de las derrotas y resultados recientes

Sobre las derrotas, Mónica señaló que cada error es una oportunidad para aprender. “Los errores pasan para que podamos aprender de ellos. Fue duro perder dos partidos seguidos, pero al final reaccionamos. Contra Chivas y Juárez mostramos una cara diferente. Fue muy bueno ver que ya estábamos mejorando, algo que el torneo pasado no sucedió. Ahora, cada partido estamos mejorando y cada entrenamiento nos hace más fuertes”.

También destacó el impacto del partido contra Chivas. “El partido contra Chivas fue justo después de esas dos derrotas, y fue el mejor que he visto al equipo en todo el torneo. Estamos subiendo de nuevo, con más confianza”.

Mónica habló sobre cómo las lesiones y la competencia interna han fortalecido al equipo. “Ya estamos conscientes de que necesitamos sumar puntos. Cada uno de los partidos es importante. Además, estamos recuperando jugadoras de lesiones y otras han tenido más minutos, lo cual nos da confianza a todas”.

Destacó la importancia de tener a todas las jugadoras activas en la lucha por un lugar en el equipo. “Es muy importante que cada jugadora esté jugando, porque cuando lleguemos a la liguilla nunca sabemos quién estará en la cancha. Las lesiones y enfermedades nos han afectado, pero ahora tenemos un equipo más fuerte, con más competencia sana y eso es necesario”.

La delantera: Stephanie Ribeiro y Angelina Hix

Mónica destacó la importancia de Stephanie Ribeiro y Angelina Hix en el ataque. “Tener a Steph de regreso es excelente para el equipo. Es una goleadora y ahora Hix está tomando ese rol. Con las dos en la cancha, tenemos experiencia y eso nos ayuda. Además, en los 10 partidos hemos metido al menos un gol en nueve de ellos, lo que mejora nuestras estadísticas ofensivas”.

Mónica habló sobre el papel fundamental de la afición y la fortaleza de Pumas en casa. “Jugamos nuestra mejor versión frente a nuestra gente, porque lo merecen. Nos ayuda mucho la energía que nos da la afición, aunque siempre queremos más apoyo. Sabemos que los partidos fuera de casa serán difíciles, pero debemos seguir sumando puntos como sea.”

Liderazgo y competitividad en la liga

La jugadora resaltó la competitividad en la Liga MX Femenil. “Cada partido es lo más importante. Todos los equipos están compitiendo bien y nunca sabes qué puede pasar. Siempre debemos dar lo mejor de nosotras, luchar y mantenernos fieles a lo que nos define: nunca rendirnos. Incluso si un gol llega en el minuto 92, siempre debemos seguir adelante”.

Sobre el partido contra Toluca, Mónica compartió sus expectativas. “Es un juego diferente al pasado. Ya no queremos esperar a que ellas vengan, sino que iremos por ellas. Pondremos más presión para estar más cerca del gol. Un equipo fuerte y unido sabe cuándo es el momento de presionar y darlo todo.”

Mónica tiene claras sus metas en la Liga MX Femenil, destacando su deseo de ganar un campeonato con Pumas. “A mí me encantaría ganar un campeonato, especialmente aquí, porque es un club importante para México. Creo que lo merecen, y yo quiero ser parte de eso. Voy a seguir adelante y disfrutar de mi tiempo en el campo.”

Mensaje para las niñas y el futuro del fútbol femenil

Finalmente, Mónica dio un mensaje de inspiración para las futuras generaciones. “Que sigan su sueño y nunca se rindan. Ahora tenemos una liga que sigue creciendo cada año, y el camino para ellas es más fácil. El fútbol femenil solo va a crecer, y lo que estamos haciendo ahora será aún mejor en 10 años. Es algo muy bonito ser jugadora profesional, y deben seguir intentando, siempre con su sueño en mente”.

Mónica reflexionó sobre la importancia del 8 de marzo y la lucha de las mujeres. “El 8M es un buen momento para recordar lo que hemos conseguido como mujeres en el deporte. El fútbol no tiene que ver con el género, sino con profesionalismo, entrega y compromiso. Lo que mostramos día a día en el equipo es porque amamos el deporte y luchamos por el futuro de las niñas que estarán aquí en unos años”.

Mónica también habló sobre la pausa de Fecha FIFA y los objetivos del equipo. “Después de tres días de descanso, volvemos a trabajar. Estamos teniendo una mini pretemporada para mejorar físicamente y en lo táctico. Queremos estar en la misma página para el resto del torneo. Queremos llegar a la liguilla y, paso a paso, llegar al campeonato”

Con este optimismo y determinación, Pumas se prepara para los próximos desafíos del torneo, con Mónica Alvarado como una de sus principales figuras.

Te puede interesar