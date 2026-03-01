¿Ángelo Marsiglia en la mira? Terrible debut de Colombia en la She Believes Cup

La Selección Colombia Femenina fue goleada por cuatro tantos a uno en el debut de la She Believes Cup ante Canadá.

Colombia | JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

No fue un buen inicio de año para la Selección Colombia Femenina. La ‘tricolor’ debutó con derrota en la She Believes Cup y más allá de no poder ganar los tres puntos, la forma en que se vio superada fue alarmante. Mucho se ha hablado sobre la gestión de Ángelo Marsiglia con la amarilla, azul y roja. Esta caída lo vuelve a poner en el ojo del huracán.

Katherine Tapia, Ana María Guzmán, Daniela Arias, Manuela Vanegas, Daniel Caracas, Ilana Izquierdo, Marcela Restrepo, Leicy Santos, Linda Caicedo, Manuel Paví y Valerín Loboa, fueron las titulares de Colombia en este primer juego. Wendy Bonilla, Daniela Montoya y Gisela Robledo, fueron las alternativas ingresadas.

Al minuto 31, Vanessa Gilles a pase de Sonis puso en ventaja a las canadienses. Sin ninguna opción de gol para el combinado tricolor, se culminaron los primeros 45 minutos. Vale la pena aclarar que, desde hace un tiempo atrás Canadá ha sido una de las mejores selecciones en esta categoría futbolera.

Colombia y un debut para el olvido

La segunda mitad no cambió en lo absoluto. De hecho, se inclinó mucho más la balanza para las norteamericanas. Al minuto 67, Sonis se quitó el traje de asistidora y anotó el segundo tanto de Canadá. Y, tan solo seis minutos después, Collins puso el tercer gol del partido.

Con una actitud completamente entregada, la Selección Colombia logró pescar una pena máxima a menos de 10 minutos del final y Leicy Santos lo cambió por gol. No obstante, la ilusión de seguir descontando se desmorono rápidamente. Dos minutos más tarde, Gisela Robledo, por una falta completamente innecesaria vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsada.

Luego, para terminar de hundir al seleccionado colombiano, Nichelle Prince recibió un muy buen balón de Lacasse y decretó el cuatro a uno final. Después de este terrible y preocupante debut, la ‘tricolor’ tendrá revancha el miércoles 4 de marzo cuando enfrente a Argentina por la segunda fecha de la She Believes Cup.

