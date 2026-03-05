Comunicaciones recibe un golpe en medio de su racha positiva

Una lesión inesperada encendió las alarmas en el equipo de Marco Antonio Figueroa.

Barrios, ante la posibilidad de ser titular en Comunicaciones | @CremasOficial

Comunicaciones atraviesa su mejor momento del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa logró revertir un inicio complicado, se alejó de la zona del descenso y ahora mira de cerca la parte alta de la tabla. Con mayor solidez defensiva y contundencia ofensiva, los Cremas han recuperado confianza y vuelven a ilusionar a su afición con una campaña que parecía muy cuesta arriba hace apenas algunas semanas.

Sin embargo, no todo es tranquilidad en el campamento albo. La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la situación física del portero Fredy Pérez, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el último partido. El guardameta tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad y posteriormente fue sometido a evaluaciones médicas para conocer la gravedad de la molestia.

Aunque todavía no existe un parte médico definitivo, todo apunta a que Pérez no estaría disponible para el próximo compromiso. Se trataría de una baja sensible para el equipo, especialmente porque el arquero venía respondiendo con buenas actuaciones en los últimos partidos. A pesar de las críticas que recibió semanas atrás por parte de algunos aficionados, siempre contó con el respaldo del técnico “Fantasma” Figueroa. Su lugar volvería a ser ocupado por Arnold Barrios, quien ingresó por él ante Malacateco.

En medio de esa preocupación, Comunicaciones vivió una jornada especial en su último compromiso. Los Cremas lograron un triunfo agónico por 3-2 ante Malacateco en el Estadio Cementos Progreso, resultado que les permitió escalar posiciones en el Clausura 2026 y confirmar su buen momento en el campeonato.

Además, el partido marcó el esperado regreso de José Manuel “Moyo” Contreras. El histórico mediocampista ingresó al minuto 80 en lugar de Marco Domínguez y recibió el gafete de capitán, poniendo fin a una espera de casi cuatro meses tras superar las molestias en el tendón de Aquiles. “El ser humano trabaja mejor con presión. Estar en el sótano es incómodo, pero los compañeros lo han hecho bien y poco a poco estaremos más arriba. Vamos bien, pero hay margen para seguir mejorando”, afirmó el volante en declaraciones a Tigo Sports.

Ahora el equipo crema se enfoca en su próximo desafío. Este domingo 8 de marzo recibirá a Deportivo Achuapa en el Estadio Cementos Progreso por la jornada 12 del Clausura 2026. Con la duda en la portería y la motivación de su reciente repunte, Comunicaciones intentará sostener la racha positiva y seguir presionando en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

Te puede interesar –