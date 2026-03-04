América de Cali vs Atlético Bucaramanga, en vivo: horario y dónde ver la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026
El duelo entre Diablos Rojos y Leopardos se avizora como emocionante para seguir con vida en la competencia continental.
Este es un momento de mucha tensión para varios equipos colombianos en las competencias internacionales. América de Cali y Atlético Bucaramanga estarán midiéndose en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Son 90 minutos en los que tendrán que entregar todo para conseguir un cupo en la instancia de grupos.
Horario y dónde ver América de Cali vs Atlético Bucaramanga de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026
Por el formato y las reglas de competencia, este es un único partido cuyo ganador avanzará a la fase de grupos y la localía le correspondió por sorteo al conjunto Escarlata. El pitazo inicial en el Estadio Atanasio Girardot se programó para las 7:30 p.m. de este jueves, 5 de marzo.
La transmisión de televisión será algo restringida, pues estará en DSports, canal al que solamente se puede acceder por medio del cableoperador Directv o por la plataforma de streaming Dgo.
Posibles alineaciones: así jugarían América de Cali vs Atlético Bucaramanga
Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Darwin Machís; Yeison Guzmán y Daniel Valencia. D.T.: David González.
Así forma Atlético Bucaramanga: Aldaír Quintana; Aldaír Gutiérrez, Jefferson Mena, José García, Freddy Hinestroza; Gustavo Charrupí, Aldaír Zárate, Fabián Sambueza; Émerson Batalla, Luciano Pons y Kevin Londoño. D.T.: Leonel Álvarez.
Últimos resultados oficiales de América de Cali
- 28.02.2026 | Alianza 0-3 América de Cali.
- 22.02.2026 | América de Cali 3-0 Jaguares.
- 18.02.2026 | Junior 2-1 América de Cali.
- 13.02.2026 | América de Cali 1-0 Santa Fe.
- 04.02.2026 | Atlético Nacional 2-1 América de Cali.
Últimos resultados oficiales de Atlético Bucaramanga
- 28.02.2026 | Independiente Medellín 1-2 Atlético Bucaramanga.
- 21.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali.
- 10.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima.
- 06.02.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Atlético Bucaramanga.
- 01.02.2026 | Atlético Bucaramanga 5-0 Alianza.