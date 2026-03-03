Cali recibirá a la Selección Colombia Femenina en duelos clave rumbo al Mundial

La ‘Tricolor’ jugará en Cali ante Venezuela y Chile antes de visitar a Argentina, en partidos decisivos rumbo a la Copa Mundial Femenina 2027.

Colombia Femenina, celebrando | Rodrigo BUENDIA / AFP.

La Selección Colombia Femenina vive un momento intenso en su calendario internacional. Tras disputar la SheBelieves Cup 2026 en Estados Unidos, donde debutó con derrota ante Canadá por 4-1 en Nashville, el equipo empieza a ajustar detalles de cara a la Liga de Naciones Femenina, competida por cupos rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

La participación en el torneo amistoso internacional fue parte de la preparación para lo que se viene. En su primer partido Colombia no pudo imponerse ante Canadá, que golpeó con eficacia y dejó al equipo cafetero con tareas por corregir. A pesar del resultado, la experiencia contra selecciones de alto nivel será útil para lo que se avecina en abril.

El certamen reúne selecciones con trayectorias destacadas en el fútbol femenino, lo que permitió medir el nivel competitivo del plantel y analizar aspectos tácticos y físicos de cara a la ruta clasificatoria. Colombia enfrentará en SheBelieves Cup a Argentina y Estados Unidos antes de cerrar su participación.

Fechas clave de la Liga de Naciones Femenina

La CONMEBOL oficializó el calendario de la triple jornada de la Liga de Naciones Femenina 2025-2026, que se jugará del 10 al 18 de abril. Estos partidos son determinantes para acercarse a la clasificación directa o de repesca al Mundial 2027.

Colombia recibirá a Venezuela el 10 de abril y a Chile el 14 de abril, ambos duelos en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario donde la afición nacional espera apoyar a la tricolor en compromisos claves. El cierre de la serie será en Argentina, enfrentando a la albiceleste el 18 de abril en la ciudad de Lanús.

Un camino con rivales directos

Los tres próximos rivales de Colombia —Venezuela, Chile y Argentina— son rivales directos en la lucha por los puestos de clasificación, razón por la cual estos compromisos no solo son de carácter competitivo, sino esenciales para posicionarse bien en la tabla de la Liga de Naciones.

La Federación Colombiana de Fútbol destacó que el Pascual Guerrero se vestirá de gala para recibir a la selección y a la afición en este tramo del calendario, subrayando la importancia de sumar de a tres puntos en casa para fortalecer las aspiraciones mundialistas.

Preparación y expectativas para el Mundial

Con la mirada puesta en la Copa del Mundo Brasil 2027, el cuerpo técnico y las jugadoras saben que cada partido internacional es una oportunidad para pulir detalles colectivos e individuales. Más allá de los resultados en torneos amistosos como la SheBelieves Cup, la prioridad está en llegar con ritmo competitivo y seguridad táctica al arranque de las eliminatorias sudamericanas.

