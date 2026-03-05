El peor momento del América: crisis de resultados y decisiones difíciles por tomar

La crisis continúa para América con la derrota ante Juárez y la polémica en el proyecto de André Jardine

Sin rumbo, abucheados por la afición y fuera de la zona de Liguilla, así es el panorama actual de las Águilas del América de André Jardine. Los emplumados están viviendo una auténtica pesadilla en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de sufrir una nueva derrota, esta vez ante los Bravos de Juárez por 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, la que debería ser la fortaleza azulcrema, en el duelo de la jornada 9.

Este revés amplía una racha negativa que ha dejado al equipo fuera de la zona de clasificación para la Liguilla, con solo 11 puntos en la tabla, sumando su tercera derrota en casa en cinco juegos disputados y con una afición cada vez más crítica y con justificación.

Todo parece haber comenzado con un efecto “bola de nieve”, previo al arranque del torneo, donde ya se cuestionaba a la directiva por la falta de movimientos en la plantilla, tanto en bajas como en altas de jugadores, a pesar de tener tiempo suficiente, luego de la dolorosa eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025 ante los Rayados de Monterrey, en casa y sobre el último minuto.

El primer golpe fue la baja de Diego Ramírez, quien dejó la dirección deportiva del club debido a los cuestionamientos previos. Su lugar fue tomado por Antonio Ibrahim.

Bajas sorpresivas y contrataciones tardías

A partir de este punto, comenzaron los problemas. Primero fueron las complicaciones para reforzar al equipo con la incorporación, casi sobre la hora, de Rodrigo Dourado, mientras que el juvenil uruguayo Thiago Espinosa y los brasileños Raphael Veiga y Vinícius Lima llegaron con el torneo ya iniciado y sin haber realizado una pretemporada, ya que la directiva no podía liberar plazas de jugadores no formados en México.

Este embudo de jugadores se “solucionó” con la abrupta salida de Allan Saint-Maximin, quien el pasado 31 de enero rompió su vínculo contractual con el club. A ello se sumó la baja de Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre, quien reforzó a los Tigres a finales de mes. Y, para finalizar, Álvaro Fidalgo, pieza clave en el esquema azulcrema, dejó al equipo para fichar con el Betis de España a inicios de febrero. Tres golpes más en menos de una semana.

El ‘Maguito’ se lleva el cariño del americanismo | Imago7

Falta de gol y malos resultados

Por si fuera poco, las Águilas arrancaron el Clausura 2026 con una gran crisis a la ofensiva, sumando más de 300 minutos sin marcar gol tras irse en blanco en el empate ante Tijuana, la derrota ante San Luis y la igualada ante Pachuca, rompiendo el ayuno hasta la jornada 4, al minuto 36, en el duelo ante Necaxa. Tras ello, el equipo parecía recobrar el rumbo, venciendo a Monterrey y logrando un muy cuestionado y sufrido pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Olimpia de Honduras.

El Clásico Nacional, un nuevo golpe

Pero todo volvió a magnificarse cuando el equipo cayó en el Clásico Nacional ante las Chivas por la mínima diferencia de 1-0, aunque el marcador no reflejó la realidad del dominio que su acérrimo rival tuvo, dejando escapar la oportunidad de infligir un marcador más abultado a los de Coapa. Tras el partido, Jardine reconoció que, aunque el América no pudo tener la preparación ideal, la derrota no debe restar mérito al equipo rival. “Sabíamos que era un partido durísimo por el momento de Chivas y por estos aspectos que tú comentas… tener más días de preparación te ayuda a tal vez trabajar los elementos que tú crees que van a ser fundamentales… hoy hay que reconocer que Chivas vive un gran momento”.

El Clásico Nacional es de las Chivas | Imago7

Jardine sueña con dirigir en España

En medio de toda la polémica, André Jardine echó más leña al fuego al declarar su deseo de dirigir en España en el futuro. “Me encanta LaLiga y la sigo con mucho cariño y con mucha atención. Tengo ganas de salir de México y un siguiente paso por qué no cumplir este objetivo que tengo, estas ganas de conocer LaLiga, estando dentro de un club, participando de partidos”, confesó Jardine en entrevista para ESPN.

Aunque su mensaje fue claro, una parte de la afición tomó a mal estas declaraciones, pues consideran que el técnico brasileño no está centrado en el presente del equipo.

La salida de su auxiliar técnico y las lesiones, más complicaciones

Por si fuera poco, en medio de esta crisis, el auxiliar técnico Paulo Victor decidió dejar el club para aceptar un nuevo reto como entrenador olímpico de Brasil de cara a Los Angeles 2028, lo que solo sumó más presión a la situación.

Las lesiones también han sido un lastre para el equipo, que no ha podido contar con Henry Martín, capitán y goleador del equipo, quien solo ha estado disponible en cuatro de los nueve partidos del campeonato. Lo mismo sucede con Alejandro Zendejas, quien solo ha disputado dos partidos. Por la enfermería azulcrema también han pasado Jonathan dos Santos, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Érick Sánchez.

Además de recordar que Dagoberto Espinoza se recupera de una rotura de ligamento cruzado anterior, y este miércoles se unió Víctor Dávila, quien sufrió una aparatosa lesión en el duelo ante Juárez.

Víctor Dávila sufre una aparatosa lesión en el América vs Juárez. | Imago 7

Un futuro incierto

Así, los próximos partidos se presentan como una verdadera prueba de fuego para el técnico brasileño, que deberá encontrar soluciones inmediatas para no perder el tren de la clasificación en la Liga MX, cumplir con el objetivo de avanzar en la Concachampions y, sobre todo, evitar que la crisis continúe. Si la situación no mejora en las siguientes jornadas, América podría enfrentar decisiones difíciles.

