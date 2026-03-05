Sergio Busquets: el hombre silencioso de España en el Mundial de Sudáfrica 2010

Busquets, el pilar de La Roja y del Barcelona, quien marcó una era sin buscar los reflectores, siempre con su labor silenciosa en el mediocampo

Por Miguel Sánchez

El ‘Pulpo de Badía’, el ‘Hombre Silencioso’ o el ‘Quitanieves’… son algunos de los apodos que Sergio Busquets se ganó gracias a su capacidad para recuperar balones y su maestría para dominar el mediocampo. Creó un estilo que hoy en día se sigue intentando emular.

Con tan solo 21 años, logró colarse en la lista de Vicente del Bosque con España para el Mundial de Sudáfrica 2010. En una medular plagada de leyendas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Cesc Fàbregas y David Silva, el panorama lucía complicado para “Busi”.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, fue titular desde el debut ante Suiza y jamás soltó el puesto. No todo comenzó de la mejor forma. España perdió en ese duelo inaugural y las críticas no tardaron en llegar, pero Busquets siempre contó con el respaldo absoluto de su entrenador. “Si fuera jugador de fútbol, me gustaría parecerme a Busquets”, sentenció Del Bosque en una frase que quedaría para la historia.

Los cuestionamientos se esfumaron conforme avanzó el torneo. Busi fue titular en los siete encuentros, actuando como el escudo de La Roja frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, resistiendo en semifinales ante Alemania y blindando al equipo en la final ante Países Bajos, donde España finalmente alzó el trofeo.

Un legado de títulos: Busquets y su impacto en el Barcelona y la selección española

Así despegó una carrera prodigiosa. Dominando el mediocampo del Barcelona y de la selección española, coleccionó todos los títulos posibles: Ligas, Champions League y Eurocopas. De hecho, Busquets es uno de los seis jugadores ibéricos que han disputado cuatro Mundiales; sus 17 partidos en la máxima cita solo son igualados por figuras como Iker Casillas y Sergio Ramos.

Desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022 —donde portó el brazalete de capitán—, Busquets fue el pilar del equipo. Es curioso notar que, desde aquel momento épico en Johannesburgo, La Roja no ha vuelto a ganar un Mundial ni un duelo de eliminación directa en dicha competencia.

Busi nunca marcó un gol en Mundiales, no acaparó las portadas ni buscó los reflectores. Sin embargo, el ‘Hombre Silencioso’ siempre estuvo allí para hacer el trabajo sucio y brindar el equilibrio necesario. Se convirtió en el “5” que definió una era y en el espejo donde hoy se miran todos los mediocentros del mundo.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El español Busquets es el tercer jugador del conteo de Claro Sports de los 100 mejores futbolistas en la historia de la Copa del Mundo. Aquí puedes encontrar a los anteriores del listado:

Te puede interesar: