Las voces del fracaso de Atlético Nacional en Copa Sudamericana

Varios jugadores terminaron en el ojo del huracán tras la dura derrota en casa a manos de Millonarios.

Millonarios pasa al otro lado y avanza a fase de grupos de Copa Sudamericana. En el partido que definía el rumbo trazado del semestre, sea para el ‘Embajador’ o Atlético Nacional, la escuadra capitalina dio un golpazo fuera de casa y desató las críticas en la entraña antioqueña. Diego Arias, por supuesto, queda en dudas acerca de su continuidad.

No solo se trata de lo ocurrido con el timonel del elenco verde. Los jugadores recibieron sus olas de críticas por cómo jugó el equipo. A pesar de llegar más, no se lograron concretar las oportunidades de gol ante un Millonarios decidido, pragmático y envalentonado en los contragolpes.

En eso coincidieron los jugadores de Nacional en diálogo con los medios en zona mixta. Coinciden en que se trata de un “fracaso”, por lo que resta salir a dar la cara y apostarle todas las monedas al plano doméstico. No queda más remedio que llevarse el título de Liga para salvar el semestre.

Alfredo Morelos

“El plantel tiene que dar la cara. Tenemos que estar juntos para seguir. Esto no termina acá, hay que levantarnos, alzar la cabeza con humildad. Nos encontramos con un equipo que aprovechó las oportunidades”.

“No hay que buscar culpables. Todos somos responsables como institución, como grupo y estoy yo en cabeza. Esto no nos va a hacer los peores y sabemos que el fútbol da muchas revanchas. Nuestra gente está dolida por lo que pasó. Sé que vamos a salir de este bache” (ESPN).

Jorman Campuzano

“Hay que dar la cara. Esto es Atlético Nacional y toca salir a ganar el campeonato. Ya sabemos que no estamos en competencia internacional, entonces estamos obligados a ganar lo que tengamos por delante”.

“Estos partidos no tienen revanchas, son partidos únicos y son esos detalles. El gol que también se encuentran ellos de larga distancia son virtudes, cosas que no esperas tú. Hay que pasar la página, pensar lo que se viene” (Win Sports).

Nicolás Rodríguez

“Este tipo de partidos son así. Si no haces los goles, el equipo contrario tiene dos, tres oportunidades y te marcan. Sabemos que es un gran club tiene sus cualidades. Nos ganaron y nada, pasar la página y levantar la cabeza”.

“Estoy contento de poder marcar mi primer gol con este lindo club, con esta institución. Lo venía trabajando. No se me dio partidos atrás por ansiedad o querer marcar. Igual nos faltó algo de precisión, tuvimos chances que no concretamos y quizás hubiera sido diferente. Esto es fútbol y ganan con jugadas aisladas”.

