¿Cómo le fue a Checo Pérez en sus debuts en F1? Cadillac pone a prueba la historia

Espectaculares remontadas, descalificaciones y primeros puntos, así han sido los estrenos del mexicano en la máxima categoría del automovilismo, ¿cómo le irá con Cadillac?

Checo Pérez se prepara para su debut con Cadillac | Reuters

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza este fin de semana con un ingrediente que cambia el panorama de la parrilla: el debut oficial de la escudería estadounidense Cadillac. El proyecto arranca en el Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park, con Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares. La meta inmediata será clara: terminar dentro de los primeros 10 lugares y sumar puntos en la primera carrera del año.

La actividad comenzará con las prácticas libres jueves y viernes, mientras que la carrera se disputará el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Para Pérez no se trata de un estreno cualquiera. A sus más de 15 años en la máxima categoría, vuelve a iniciar una etapa desde cero, ahora como referente de una escudería que comienza su historia. No es la primera vez que el mexicano arranca un nuevo ciclo. A lo largo de su trayectoria ha enfrentado cinco debuts distintos, cada uno con contextos y retos propios.

Sauber 2011

El 27 de marzo de 2011 Sergio Pérez cumplió el objetivo por el que trabajó desde las categorías formativas: disputar su primer Gran Premio de Fórmula 1. Llegó a Sauber tras ser subcampeón de la GP2 y con el respaldo de un proyecto que apostó por talento joven. En Australia largó desde la posición 13 y cruzó la meta en séptimo lugar, superando incluso a su compañero, Kamui Kobayashi.

En pista dejó una muestra de una de sus cualidades más reconocidas: la administración de neumáticos y la lectura estratégica de carrera. Sin embargo, horas después ambos pilotos fueron descalificados por irregularidades técnicas en los alerones traseros. El resultado quedó sin efecto, pero el paddock tomó nota del rendimiento del mexicano en su primera aparición.

McLaren 2013

El 17 de marzo de 2013 comenzó una etapa distinta. Pérez llegó a McLaren tras una campaña sólida con Sauber y con la responsabilidad de ocupar el asiento que dejó Lewis Hamilton. La expectativa era alta y el contexto exigente. En el Gran Premio de Australia partió desde la posición 13 y finalizó en el lugar 11, a seis décimas de entrar en la zona de puntos. Ese resultado fue un reflejo de la temporada que enfrentaría el equipo británico, que atravesaba una reestructura técnica y no logró ser competitivo como en años anteriores. Fue su única campaña con la escudería.

Force India 2014

Después de un año complejo, Pérez encontró estabilidad en 2014 con Force India. En Melbourne arrancó desde la posición 16 y construyó una remontada que lo llevó hasta el décimo lugar. Ese punto fue más que una cifra en la tabla. Representó el inicio de una etapa de regularidad y crecimiento dentro de un equipo que le permitió consolidarse como uno de los pilotos más consistentes de la zona media. En Force India comenzó a forjar la reputación de especialista en sumar en condiciones adversas.

Racing Point 2018

La temporada 2018 estuvo marcada por cambios institucionales. Force India fue adquirida por Lawrence Stroll y pasó a competir bajo el nombre de Racing Point. El debut bajo la nueva denominación llegó en el Gran Premio de Bélgica. En Spa-Francorchamps largó cuarto y terminó quinto, manteniéndose en la pelea dentro del grupo puntero del pelotón medio. En medio de una transición administrativa y deportiva, Pérez aportó experiencia y estabilidad en un momento clave para la estructura.

Red Bull 2021

En 2021 asumió uno de los mayores retos de su carrera al integrarse a Red Bull, equipo que peleaba por el campeonato mundial. Su debut se dio en el Gran Premio de Bahréin en un escenario que puso a prueba su capacidad de reacción.

Aunque había clasificado en la posición 11, un problema mecánico en la vuelta de formación obligó a que partiera desde el pit lane. Desde el fondo de la parrilla remontó hasta la quinta posición y sumó sus primeros puntos con la escudería austriaca. Ese resultado confirmó su adaptación inmediata a un entorno de alta exigencia y lo colocó como pieza clave en la lucha por el título de ese año.

Ahora, en 2026, Checo Pérez vuelve a comenzar. La diferencia es que ya no es un novato que busca consolidarse, sino un piloto experimentado que lidera un proyecto nuevo. Cadillac inicia su camino en la Fórmula 1 en una temporada que servirá como fase de construcción y evaluación.

Superar lo ya conseguido será un desafío mayor, sobre todo porque la escudería aún estará a prueba en su primer año. Sin embargo, la historia muestra que cada vez que Pérez ha enfrentado un debut, ha encontrado la manera de competir y responder. Australia será el siguiente capítulo en esa línea de salida.

