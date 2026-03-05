Marquense se complica: sin entrenador y en caída libre

Sin entrenador y con el descenso cerca, el club busca reacción urgente.

Leonel Noriega se marcha del Marquense | @cdmarquense

Deportivo Marquense atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. En medio de la lucha por la permanencia en la Liga Nacional de Guatemala, el club anunció la salida de su entrenador Leonel Noriega tras el empate 2-2 ante Guastatoya en el estadio Marquesa de la Ensenada. La decisión llega en un contexto complejo para los leones, que no logran salir de la zona baja y ahora deberán afrontar el resto del Clausura 2026 sin su técnico principal.

La Junta Directiva confirmó que se alcanzó un acuerdo para rescindir el contrato del estratega guatemalteco, quien dirigió su último partido justamente en ese empate frente al “Pecho Amarillo”. En un comunicado oficial, la institución agradeció el trabajo de Noriega y su cuerpo técnico durante su paso por el club, deseándole éxito en sus próximos proyectos profesionales y personales.

El partido ante Guastatoya fue un reflejo del momento que vive Marquense. Los visitantes se adelantaron al minuto 23 con un cabezazo de Santiago Gómez, pero el conjunto local reaccionó rápidamente y logró el empate 1-1 al 30 con un penal convertido por el uruguayo Diego Casas, quien alcanzó su séptimo gol del torneo y se mantiene como líder de goleo del Clausura 2026.

Antes del descanso, Guastatoya volvió a ponerse en ventaja. Kevin Fernández firmó el 2-1 al minuto 43 tras una jugada individual que dejó en evidencia a la defensa felina. Sin embargo, en el segundo tiempo Marquense encontró nuevamente la reacción: al minuto 71, una asistencia de Marcos Rodas permitió que Marvin Ceballos marcara el 2-2 definitivo y rescatara un punto en un duelo clave por la permanencia.

Pese al empate, la situación del club sigue siendo preocupante. Marquense quedó penúltimo en el Clausura 2026 y, lo más grave, continúa último en la tabla acumulada con 32 puntos, tres menos que Guastatoya, que ocupa la última plaza de salvación con 35 unidades. Con el descenso acechando y sin entrenador confirmado, los leones deberán reaccionar rápidamente antes del próximo compromiso ante Malacateco, donde todo indica que el equipo será dirigido por un técnico interino mientras la directiva busca un nuevo responsable para el banquillo.

La opción Horacio Esquivel como entrenador

Según informó Guatefutbol, la directiva de Marquense ya había iniciado contactos con el entrenador costarricense Horacio Esquivel incluso antes de la salida oficial de Leonel Noriega. El técnico tenía un preacuerdo para asumir el cargo, pero finalmente las negociaciones se cayeron debido a que el club no le permitió integrar a su cuerpo técnico completo, específicamente a sus asistentes Leonardo Adams y Rubén Fonseca. Sin embargo, tras la salida de Noriega, no se descarta que las conversaciones puedan retomarse en las próximas horas mientras la institución analiza otras alternativas para el banquillo.

