Calendario de la jornada 10, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

Cruz Azul lidera, destaca Necaxa vs Pumas por Claro Sports. Duelos clave como Clásico Regio, Clásico Tapatío y América en Querétaro

Liga MX: hora y canal de transmisión de la jornada 10 Clausura 2026 | Claro Sports

La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega cargada de emoción y partidos clave en un momento decisivo del certamen. Tras la jornada 9, Cruz Azul lidera con autoridad, pero uno de los duelos más atractivos de esta fecha es sin duda el Necaxa vs Pumas UNAM, que se transmitirá por Claro Sports este viernes 6 de marzo a las 21:00 horas. Este encuentro promete ser un espectáculo de fútbol ofensivo, con ambos equipos buscando sumar puntos importantes para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por los primeros lugares que aseguren boleto directo a la Liguilla.

Equipos como Toluca, Chivas, Pachuca acechan de cerca al líder, mientras que la eliminación del Play In por la cercanía del Mundial 2026 eleva la presión en cada jornada. El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, junto con el duelo de América en Querétaro (con horario ajustado), completan una cartelera repleta de rivales históricos y historias interesantes que podrían definir el rumbo de varios clubes rumbo a la recta final.

La Liga MX confirmó cambios de horario en tres partidos para optimizar el descanso de los jugadores y mejorar la experiencia del espectáculo, lo que añade un factor extra de atención a la programación de esta fecha. Con el torneo avanzando rápidamente, los favoritos al título se perfilan con claridad, pero cada jornada puede cambiar el panorama. Toluca busca el tricampeonato histórico, Tigres y América mantienen su estatus de grandes, y equipos como Cruz Azul ganan terreno con su gran momento actual

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 10 del Clausura 2026

Viernes 6 de marzo de 2026

Mazatlán FC vs León : 19:00 horas , transmitido por Azteca 7 y FOX One.

vs : , transmitido por Azteca 7 y FOX One. Necaxa vs Pumas UNAM: 21:00 horas, transmitido por Claro Sports.

Sábado 7 de marzo de 2026

Cruz Azul vs Atlético San Luis : 17:00 horas , transmitido por Canal 5, Vix y TUDN.

vs : , transmitido por Canal 5, Vix y TUDN. Querétaro vs América : 17:00 horas , transmitido por FOX One

vs : , transmitido por FOX One Atlas vs Guadalajara : 19:10 horas , transmitido por Canal 5, Vix y TUDN.

vs : , transmitido por Canal 5, Vix y TUDN. Pachuca vs Puebla : 19:00 horas , transmitido por FOX One.

vs : , transmitido por FOX One. Tigres UANL vs Monterrey: 21:00 horas, transmitido por Azteca 7, FOX One.

Domingo 8 de marzo de 2026

Toluca vs FC Juárez : 17:00 horas , transmitido por Vix.

vs : , transmitido por Vix. Tijuana vs Santos Laguna: 21:00 horas, transmitido por FOX One.

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

La Liga MX cuenta con una amplia cobertura televisiva y digital para el Clausura 2026, asegurando que los aficionados puedan seguir los encuentros desde diversas plataformas. Los principales canales de televisión incluyen FOX One, que transmite varios partidos clave a través de sus señales. TUDN, por su parte, ofrece cobertura extensa, especialmente en duelos de alto perfil, y está disponible en sistemas de cable y satélite.

En cuanto al streaming, Vix se posiciona como una opción principal, proporcionando transmisiones en vivo y on-demand para una variedad de encuentros, ideal para usuarios móviles. Claro Sports también participa en la difusión, enfocándose en partidos específicos y ofreciendo contenido adicional como análisis y repeticiones.

Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

De acuerdo con caliente.mx, Toluca se mantiene como uno de los principales favoritos para conquistar el Clausura 2026, con momios alrededor de +350, impulsado por su estatus como bicampeón y su solidez defensiva. El equipo busca un tricampeonato histórico, respaldado por jugadores clave como Paulinho.

Chivas ha tomado la punta en varias casas con momios de +400 a +450, destacando por su inicio impresionante y el proyecto bajo Gabriel Milito, posicionándose como el nuevo líder en las preferencias de los apostadores.

Cruz Azul, con momios de +500, gana mucho terreno gracias a su liderato actual en la tabla tras la jornada 9 y un fútbol sólido bajo Nicolás Larcamón. América, con +600, mantiene su estatus de grande, aunque con algunas incertidumbres en su plantilla.

Tigres UANL aparece con +700, seguido de Pachuca y Pumas UNAM en torno a +1000, y Monterrey en +1200. La imprevisibilidad del torneo, influida por el formato ajustado para el Mundial 2026, abre posibilidades a sorpresas, pero estos clubes dominan las predicciones basadas en forma actual, historia y movimientos en las apuestas.

Para la jornada 10 específicamente, basándonos en los momios actuales, los favoritos para ganar cada partido son: León ante Mazatlán (+134 vs +194), Necaxa ante Pumas (+154 vs +170), Cruz Azul ante Atlético San Luis (-218 vs +575), América ante Querétaro (-145 vs +450), Pachuca ante Puebla (-152 vs +420), Chivas ante Atlas (-134 vs +360), Tigres ante Monterrey (-110 vs +285), Toluca ante Juárez (-323 vs +900), y Tijuana ante Santos Laguna (-164 vs +375).

Te puede interesar