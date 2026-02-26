Oviedo vs Atlético de Madrid en vivo: horario y dónde ver la jornada 26 de LaLiga 2026

Todos los detalles para seguir la visita del Atleti al Tartiere este fin de semana en el fútbol español

¿Cuándo juegan Real Oviedo vs Atlético de Madrid y dónde mirar? | Claro Sports

El tiempo de le empieza a terminar al Oviedo en busca de seguir en la Liga española la próxima temporada. El equipo que dirige Almada tiene a ocho puntos la salvación y sumar ante el Atlético de Madrid podría ayudar al objetivo de la permanencia.

La jornada 26 del fútbol español se juega en el Carlos Tartiere, con la visita de los colchoneros, que pese a los últimos reveses del Real Madrid y el Barcelona, están lejos del liderato y son cuartos de la tabla, por detrás del Villarreal.

El Atleti está más enfocado en la Champions y la Copa del Rey, lo que buscará aprovechar el Oviedo para sumar puntos en su lucha por evitar el descenso y en el último mes las sensaciones han sido positivas, venciendo al Girona, dando partido en San Mamés ante el Athletic y empatando 3-3 ante la Real, pero las victorias comienzan a urgir.

Horario y dónde ver Real Oviedo vs Atlético de Madrid el partido de la jornada 26 de LaLiga 2026?

El partido en el Tartiere será el último del sábado en la Liga española. Está programado para el 28 de febrero, comenzando a las 21:00 horas tiempo de España, 14:00 del centro de México y Centroamérica. Lo podrás seguir en México por la señal de Sky Sports, mientras que en el resto del continente transmite ESPN.

Alineaciones probables del Real Oviedo vs Atlético de Madrid

Ni carbayones ni colchoneros llegan con mayores bajas al partido de este fin de semana. Recuperan a sancionados, como Colombatto y Rodrigo Mendoza. Hay un par de dudas por lesión en cada equipo: por el Oviedo, dudosos Federico Viñas y Bailly podrían no jugar y sumarse a las bajas de Ovie Ejaria y David Costas. Por el Atleti, Pablo Barrios y Nico González están en el aire. Estos podrían ser los onces.

OVIEDO : Escandell; Vidal, Carmo, Bailly, López; Colombatto, Sibo, Fonseca; Hassan, Viñas, Chaira.

: Escandell; Vidal, Carmo, Bailly, López; Colombatto, Sibo, Fonseca; Hassan, Viñas, Chaira. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Real Oviedo vs Atlético de Madrid en la Liga española

Hay 83 antecedentes entre el Oviedo y el Atleti, según la base de datos de Transfermarkt, incluyendo el juego de la jornada 14 de LaLiga, en la que los colchoneros ganaron 2-0. El saldo histórico no es tan disparejo, con 39 triunfos del Atlético, por 27 del Oviedo y 18 empates, aunque en los últimos siete duelos no ha podido ganar el equipo asturiano, con su última victoria en octubre de 1998.

Jornada 14 LaLiga 2026: Atlético 2-0 Oviedo

2-0 Oviedo Tercera ronda Copa del Rey 2023: Oviedo 0-2 Atlético

Jornada 39 Segunda división 2001/02: Oviedo 2-3 Atlético

Jornada 18 Segunda división 2001/02: Atlético 0-0 Oviedo

Jornada 36 LaLiga 1999/00: Oviedo 2-2 Atlético

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Oviedo vs Atlético de Madrid y cuánto paga?

El Atlético, pese a ser visitante y que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos fuera del Metropolitano, es favorito. En los momios de Caliente.mx, el triunfo colchonero paga -143, por +260 al empate y +420 a que el Oviedo gana.

