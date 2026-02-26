El partido Monterrey vs Cruz Azul tendrá presencia mundialista en el Gigante de Acero

La casa de los Rayados de Monterrey recibirá a directivos de Japón y Países Bajos de cara al Mundial de 2026

El Gigante de Acero recibirá cuatro partidos del Mundial 2026 | Imago7

El partido de Monterrey contra Cruz Azul de la jornada 8 del Clausura 2026 en el Gigante de Acero contará con presencia de directivos de dos selecciones que disputarán el Mundial y que realizan trabajo de inspección en la sede regiomontana.

Una fuente cercana al Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey confirmó a Claro Sports que el sábado 28 de febrero estarán presentes en el Gigante de Acero directivos de Japón y Países Bajos, quienes estarán trabajando durante el fin de semana en la Sultana del Norte.

Japón jugará en Monterrey el sábado 20 de junio en el Gigante de Acero frente a Túnez, en partido correspondiente al Grupo F, motivo por el que realizarán una vista a Monterrey para ver la logística y operación del Gigante de Acero.

Países Bajos es otra selección que estará durante el último fin de semana del mes de febrero en Monterrey, ya que podrían tener actividad en el Gigante de Acero en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los directivos y staff de Países Bajos solicitaron estar en el partido entre Monterrey y Cruz Azul para ver la operación del estadio, el ambiente y temas de logística para estar preparados en caso de que les toque visitar el Gigante de Acero.

El estadio de Rayados ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León será sede de dos partidos a finales del mes de marzo del repechaje internacional que arrojará el último invitado para el Mundial 2026.

Monterrey se está preparando para ser sede mundialista de cuatro partidos, tres de ellos correspondientes a la fase de grupos y uno más de la ronda de dieciseisavos de final.

¿Dónde ver en vivo el Monterrey vs Cruz Azul este 28 de febrero de 2026?

El encuentro entre Monterrey y Cruz Azul contará con distintas opciones de transmisión en México. En señal abierta podrá seguirse por Canal 5, mientras que en televisión de paga y plataformas digitales estará disponible a través de TUDN y ViX Premium.

Para la audiencia en Estados Unidos, el duelo se emitirá por TUDN y Univision. Asimismo, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con todos los detalles del encuentro.

