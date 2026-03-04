Cardinals y Panthers se enfrentan en la exhibición anual del Salón de la Fama 2026

Arizona y Carolina jugarán el Hall of Fame Game el 6 de agosto en Canton, antes de la inducción de Larry Fitzgerald y Luke Kuechly al Salón de la Fama

Fitzgerald y Kuechly entre los inducidos | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Arizona Cardinals y los Carolina Panthers se enfrentarán en el juego de exhibición anual del Salón de la Fama el 6 de agosto, marcando el inicio oficial de la pretemporada de la NFL. Este encuentro, que se disputará en el Tom Benson Hall of Fame Stadium en Canton, Ohio, forma parte de la semana de enshrinement y sirve como homenaje a las leyendas que serán inducidas ese fin de semana.

Uno de los aspectos más destacados de este juego es la conexión directa con la Clase de inducción al Salón de la Fama. Larry Fitzgerald, el icónico receptor de los Cardinals que pasó toda su carrera de 17 temporadas en Arizona, será inducido el 8 de agosto. Fitzgerald es recordado por su consistencia, ética de trabajo y récords como uno de los mejores receptores de la historia, acumulando más de 17 mil yardas recibidas y siendo seleccionado 11 veces al Pro Bowl. Su inducción representa un momento emotivo para la franquicia de Arizona, que ve en él a una de sus mayores estrellas.

Por su parte, los Panthers también celebran la inducción de Luke Kuechly, el legendario linebacker que pasó toda su carrera de ocho temporadas en Carolina (2012-2021). Kuechly, originario de Cleveland, Ohio, se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en ser inducido al Salón de la Fama. Su impacto defensivo fue inmediato y dominante, ganando el premio al Novato Defensivo del Año y acumulando siete selecciones al Pro Bowl, múltiples All-Pro y un título de Jugador Defensivo del Año. Su presencia en el juego añade un significado especial, ya que ambos equipos honran a sus exestrellas en el mismo escenario.

Además de Fitzgerald y Kuechly, la ceremonia de inducción incluirá a otras figuras destacadas como Drew Brees, Roger Craig y Adam Vinatieri, completando una clase memorable. Este evento no solo celebra logros individuales, sino que resalta la rica historia de la NFL. El juego del Salón de la Fama ha sido tradicionalmente el primero de la pretemporada desde hace décadas, y en esta ocasión representa la sexta aparición de los Cardinals en el evento (la más reciente en 2017 contra los Dallas Cowboys, y la primera en 1962 contra los New York Giants, incluso antes de la apertura del museo).

Para los Panthers, esta será solo su segunda participación en el clásico de Canton, tras su debut en 1995 contra los Jacksonville Jaguars. Aquel partido atrajo una multitud récord para la época, demostrando el entusiasmo que genera este encuentro anual. El juego también marca el debut oficial del nuevo entrenador en jefe de los Cardinals, Mike LaFleur, quien asumirá el mando en un contexto simbólico y cargado de historia.

Históricamente, el Hall of Fame Game ha servido como plataforma para introducir nuevos talentos, probar estrategias y dar minutos a rookies y jugadores de profundidad. Aunque es un partido de exhibición con reglas especiales (como límites en el tiempo de juego y énfasis en la seguridad), los equipos suelen tomarlo en serio por el prestigio asociado. En esta edición, los aficionados podrán ver cómo ambos conjuntos, que buscan mejorar tras temporadas irregulares, comienzan a moldear sus planteles para la campaña regular.

El ambiente en Canton durante la semana de enshrinement es único en el deporte, combinando fútbol, nostalgia y celebración. Los fanáticos viajan desde todo el país para asistir al desfile, la ceremonia de inducción y el partido, creando una atmósfera festiva. Para los Cardinals y Panthers, este choque no solo abre la pretemporada, sino que cierra un ciclo para Fitzgerald y Kuechly, quienes verán su legado inmortalizado mientras sus antiguas franquicias compiten en el campo.

Te puede interesar