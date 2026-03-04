Mastantuono, sancionado dos partidos por insultos al árbitro

El mediocampista vive un momento de crisis y estará fuera en medio de cuestionamientos por su rendimiento

Franco Mastantuono es expulsado dos partidos | REUTERS/Violeta Santos

Franco Mastantuono atraviesa su peor momento en el Real Madrid. El mediocampista de 18 años recibió una sanción de dos partidos tras ser expulsado en el partido ante el Getafe. La tarjeta roja llegó por insultar al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz en los minutos finales del encuentro. Según el acta del árbitro, Mastantuono le gritó “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”. Este tipo de actitud fue catalogado como desconsideración, lo que le costó la suspensión de los próximos encuentros.

Pero la sanción no es lo único que preocupa. Su rendimiento ha sido fuertemente criticado. En el último partido contra el Getafe, el joven mediocampista no logró completar más del 50% de sus pases y regates. Además, su influencia en el juego fue casi nula. En lo que parecía ser una oportunidad para brillar, Mastantuono pasó desapercibido.

Este comportamiento no es aislado. En partidos anteriores, como ante el Benfica, su rendimiento fue igualmente pobre. En ese encuentro, apenas completó tres de diez pases en el último tercio y solo logró un 50% de éxito en regates. Esa inconsistencia se ha ido repitiendo en las últimas semanas, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico.

La expulsión ante el Getafe fue el golpe final a su temporada. A pesar de que el partido ya estaba prácticamente perdido, Mastantuono no supo controlar sus emociones y terminó por perder la cabeza. El árbitro, quien escuchó sus gritos, tomó la decisión de expulsarlo, lo que dejó al jugador fuera de los próximos partidos.

Su situación se complica aún más si se revisa su tiempo en el campo esta temporada. Mastantuono ha jugado un total de 1,204 minutos, que equivale solo al 33% de los minutos posibles. A pesar de haber sido titular en varios partidos, su protagonismo en el equipo ha disminuido considerablemente, lo que refleja la falta de confianza en su desempeño.

A lo largo de la temporada, Mastantuono también ha sufrido problemas físicos, como una pubalgia que lo mantuvo fuera por varios meses. Sin embargo, incluso cuando estuvo en condiciones de jugar, su nivel de juego ha estado lejos de lo esperado. Los pocos destellos que mostró en sus primeros partidos han quedado en el olvido.

El joven mediocampista fue una de las apuestas de Arbeloa al llegar al banquillo del Madrid. Sin embargo, esa confianza no se ha traducido en resultados en el campo. En vez de consolidarse como un titular, Mastantuono ha quedado relegado a los banquillos, y su futuro en el club está cada vez más en duda.

El Real Madrid necesita jugadores comprometidos y en su mejor nivel. Con la sanción y la baja forma de Mastantuono, la situación se complica para el joven mediocampista. Para recuperar su lugar en el equipo, deberá demostrar que puede recuperar la calidad que alguna vez mostró.

Te puede interesar: