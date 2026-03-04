Alejandro Brito sabe que Vaquero Navarrete será uno de los más grandes del boxeo

El representante del pugilista mexicano busca formar verdaderos campeones y Emanuel ya tiene cinco títulos

Alejandro Brito ve un futuro prometedor para Navarrete | Claro Sports

Alejandro Brito, director de operaciones de Bxstrs Promotions y representante de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, expresó su satisfacción por la evolución de su boxeador a lo largo de los años. En una entrevista exclusiva para Claro Sports en el programa Peloteando, destacó la madurez que ha adquirido el pugilista mexicano, tanto en su vida personal como en su carrera deportiva: “Está muy maduro, sobre todo en esta última etapa de unos dos años para acá. Ya ve el boxeo y la vida de otra manera en su modo de conducirse”, comentó Brito. Según él, Navarrete está completamente enfocado en su carrera, lo que le permitió consolidarse como uno de los mejores boxeadores mexicanos, como lo demostró su reciente victoria ante Eduardo ‘Sugar’ Núñez.

Un enfrentamiento que calificó como una verdadera ‘cátedra’. El proceso para lograr esta pelea fue complicado debido a las negociaciones con Top Rank, especialmente por el tema de la falta de televisora para el ‘Vaquero’. Sin embargo, Brito mencionó que la pelea fue el resultado de un trabajo arduo de meses, comenzando desde mayo del año pasado: “Fue complicado porque no se vislumbraba algo para él, pero gracias a las gestiones y negociaciones, logramos concretar la pelea”, explicó Brito. Esta victoria cimentó aún más la reputación de Navarrete como uno de los más grandes en el boxeo mexicano actual.

Los retos contractuales y futuras peleas

Uno de los temas clave que tocó Brito durante la entrevista fue el futuro de Navarrete dentro de Top Rank, ya que su contrato vence en octubre. Aunque la relación con la Organización Mundial de Boxeo (OMB) sigue siendo fuerte, el representante reconoció que hay incertidumbre respecto a cómo se desarrollará la situación: “Estamos en una posición buena y un poquito conflictiva porque en octubre se vence el contrato. En la vida de un boxeador hablamos de dos peleas por año; ya hizo la primera, así que falta una”, explicó Brito. La lealtad de Navarrete a la OMB es innegable, pero señaló que las opciones de peleas con otras plataformas, como Matchroom o PBC, no son viables debido a la falta de televisora.

Sobre las posibles futuras peleas de Navarrete, Brito fue claro al hablar de un enfrentamiento contra el campeón del CMB, O’Shaquie Foster: “Eso es posible, claro. El Vaquero tiene todavía el deseo y el anhelo de lograr más cosas”, afirmó. Según Alejandro, este tipo de peleas son lo que el Vaquero busca para seguir demostrando su nivel dentro del boxeo mundial. De igual forma, señaló que no descarta un combate con Charlie Suárez, aunque el interés comercial de dicha pelea es mínimo: “Si quieren hacerla, que digan dónde se firma el contrato y cuánto hay”, expresó, mostrando su postura respecto a las negociaciones y los desafíos comerciales.

Al referirse a las posibilidades de Navarrete en el futuro, Brito dejó en claro que el pugilista mexicano tiene el potencial para llegar a ser uno de los más grandes de la historia del boxeo mexicano: “El cielo es el límite. Está muy concentrado y ahora emplea métodos de preparación con nutriólogo y preparador físico”, comentó, refiriéndose al cambio radical en la preparación de Navarrete. Además, destacó la madurez con la que el Vaquero manejó una serie de complicaciones fuera del ring, como los problemas con su visa, lo que demuestra su profesionalismo y enfoque hacia el éxito.

11 campeones y un futuro prometedor

Finalmente, Brito compartió su orgullo por los logros de su empresa, Bxstrs Promotions, al lograr formar a 11 campeones del mundo hasta el momento: “Con Bxstrs llevamos 11 campeones en esta etapa. En lo personal he hecho seis campeones, incluyendo los cinco títulos del Vaquero”, afirmó, dejando claro que su misión como promotor va más allá de solo gestionar peleas, sino de formar verdaderos campeones.

