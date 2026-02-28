¿Cristiano Ronaldo, lesionado? CR7 abandona la cancha y las dudas sobre su presencia ante México se disparan

El portugués salió de cambio por molestias físicas a un mes de presentarse en la cancha del Estadio Azteca

Cristiano Ronaldo vivió una noche compleja en la victoria del Al Nassr 1-3 ante el Al Feiha. El delantero portugués falló un penal y salió del partido con molestias, situación que genera incertidumbre de cara al amistoso ante la selección mexicana programado para el próximo mes.

El encuentro pudo cambiar desde el minuto 11, cuando el árbitro marcó penal tras revisión en el VAR. Ronaldo ejecutó con disparo raso buscando el poste derecho, pero el balón se fue por un costado, lejos de la portería rival. Esta fue la pena máxima número 36 fallada en su carrera y evitó que sumara su tanto 966 en la carrera hacia los 1,000 goles.

El error tomó mayor peso cuando, en el tiempo agregado del primer tiempo, Abdulelah Al-Amri marcó en propia puerta y puso en ventaja al Al Feiha. El Al Nassr necesitaba la victoria para mantener el liderato, ya que el Al Ahli había ganado su compromiso y presionaba en la tabla.

En la segunda parte, el equipo de Jorge Jesús reaccionó. Al minuto 72, Sadio Mané empató tras asistencia de Kingsley Coman. Después, Joao Félix disparó al poste y el rebote impactó en el arquero Orlando Mosquera antes de ingresar al arco para el 1-2. La remontada parecía encarrilada, pero la atención se centró en Cristiano.

Al 81’, el portugués realizó un giro tras una disputa de balón y sintió una molestia muscular. Intentó continuar, pero pidió el cambio y salió con gestos de dolor. Abdullah Al-Hamdan ingresó en su lugar y marcó el 1-3 definitivo tras pase de Joao Félix.

Aunque el Al Nassr llegó a 12 victorias consecutivas y se mantiene líder de la Liga Saudí con dos puntos de ventaja, la preocupación se traslada ahora al estado físico de su capitán. A semanas de la próxima fecha FIFA, en la que Portugal tiene previsto enfrentar a México en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca, la atención se centrará en algún comunicado del Al Nassr sobre Cristiano Ronaldo para saber si puede estar presente en territorio mexicano.

¿Qué le pasó a Cristiano Ronaldo?

El delantero y capitán de Portugal salió de cambio al minuto 80′ del partido entre su equipo, el Al Nassr, y el Al Feiha debido a molestias físicas. Aún se desconoce el alcance de la posible lesión de Cristiano Ronaldo y si va a estar presente o no en el partido ante la selección mexicana.

¿Cuándo es el partido entre México y Portugal?

Luego de su triunfo ante Islandia del pasado miércoles 25 de febrero, la selección mexicana regresará a la acción en lo que será la reinauguración del Estadio Azteca ante Portugal el próximo 28 de marzo en punto de las 19:00 horas.

