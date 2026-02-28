San Carlos vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica trae un duelo clave en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde San Carlos y Cartaginés se enfrentan con objetivos claros en la tabla. Ambos están metidos en la pelea por la parte alta, pero también con miradas puestas en la acumulada, lo que convierte este compromiso en un partido de alto voltaje. Aquí te contamos dónde mirar el encuentro en vivo y todos los detalles de un choque que puede marcar el rumbo del certamen.

San Carlos suma 15 puntos y ocupa el tercer lugar gracias a cinco triunfos y tres derrotas, firmando un arranque sólido bajo la dirección de Walter Centeno. Sin embargo, el panorama no es del todo tranquilo: el flojo Apertura 2025 lo tiene con 28 unidades en la tabla acumulada, ubicado en el octavo puesto y apenas por encima de Sporting FC (24) y Guadalupe (19). Por eso, el margen de error sigue siendo mínimo y necesita seguir sumando para no complicarse.

Por su parte, Cartaginés tiene 16 puntos y se ubica segundo, con cinco victorias, un empate y dos derrotas, mismos números que Herediano, aunque con peor diferencia de gol. El equipo de Amarini Villatoro dejó atrás la Concachampions 2026 tras el empate 0-0 en casa y la caída 0-2 ante Vancouver Whitecaps en Canadá, y ahora pondrá todo su enfoque en el torneo local, donde quiere consolidarse como serio aspirante al título.

¿A qué hora juegan y dónde mirar San Carlos vs Cartaginés de la jornada 9 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre San Carlos y Cartaginés está programado para el domingo 1 de marzo a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Ugalde. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Carlos vs Cartaginés hoy

Ni San Carlos ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

San Carlos: Mario González; Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Yosel Piedra, Gerardo Castillo; Keneth Cerdas, Roberto Córdoba, Christian Martínez, Jeikel Venegas, Osvaldo Rojas; y Jorman Aguilar. DT: Walter Centeno.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Marcelo Pereira, Fernán Faerrón, Suhander Zúñiga; José Mora, Douglas López, Claudio Montero, Leonardo Alfaro; Ricardo Márquez y Johan Venegas. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del San Carlos vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Cartaginés:

2 de noviembre de 2025 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de septiembre de 2025 | San Carlos 0-2 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de abril de 2025 | San Carlos 1-2 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 23 de enero de 2025 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 17 de octubre de 2024 | Cartaginés 4-4 San Carlos | Torneo Apertura 2024

