Di María decide el clásico rosarino y enciende alarmas por molestia muscular

Rosario Central venció 2-0 a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa y el campeón del mundo quebró la paridad inicial, luego salió por una molestia

El ‘Fideo’ sigue marcando goles impresionantes | MARCELO MANERA / AFP

POR CHARLY SIFFREDI

Con un destacado Ángel Di María, Rosario Central se quedó con el clásico de Rosario en este Torneo Apertura 2026 de la Liga de Argentina. La historia ante Newell’s terminó 2-0 a favor de los dirigidos por Jorge Almirón gracias a los goles de ‘Fideo’ Di María y Enzo Copetti. Tras el pitazo final, la parcialidad de La Lepra, que juega con la calculadora en la mano dado el acecho del descenso, protagonizó incidentes que generaron represión de los efectivos policiales, balas de goma e incluso destrozos en el Coloso Marcelo Bielsa.

En el amanecer del segundo tiempo, Di María, tras una asistencia de Gastón Ávila, quebró la paridad inicial. Al campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 le quedó al borde del área chica una pelota que, evitando que se fuera por la línea de fondo, Ávila tocó hacia él y, desenfundando un zurdazo, la mandó al fondo de la red.

Promediando los quince minutos del complemento, en medio de una silbatina, Ángel Di María se retiró por una molestia en su aductor izquierdo para que ingresara el colombiano Jaminton Campaz.

A nueve minutos del pitazo final, el ingresado Copetti estableció la cifra definitiva. Un tiro de esquina proveniente desde la izquierda encontró el anticipo de Ignacio Ovando, quien asistió al ex Racing, Charlotte de la MLS y Atlético Tucumán, autor del 2-0 final.

Los aficionados de Newell’s, que está comprometido con el promedio y la pérdida de su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino, dieron la mala nota en el Parque de la Independencia y en las adyacencias del estadio Marcelo Bielsa. Los 18 años que lleva La Lepra sin poder ganar un clásico rosarino en su casa se hicieron sentir y los cánticos de los aficionados no solo fueron en contra de la directiva, sino también de los jugadores.

TE PUEDE INTERESAR