¡Se acabaron los rumores! Chacho Coudet es presentado como nuevo entrenador de River Plate

Coudet es nuevo tpecncio de River | REUTERS/Albert Gea

Finalmente, el misterio se resolvió: Eduardo Coudet es el nuevo director técnico de River Plate. En una conferencia de prensa cargada de emoción y expectativas, el exentrenador de Rosario Central y Celta de Vigo llegó a la institución millonaria, acompañado de su cuerpo técnico, Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. La llegada del Chacho marca el inicio de una nueva etapa para el club, luego de la histórica gestión de Marcelo Gallardo.

“Estoy muy contento de que se haya dado esto, ahora solo hay que empezar a trabajar. Comienza un lindo camino con mucha ilusión”, afirmó Coudet, destacando lo especial que es este nuevo desafío en su carrera.

Sobre lo que representa River Plate, el Chacho fue contundente: “El crecimiento del club es impresionante. No dejé de ver fútbol argentino, sé en el lugar donde estoy y la responsabilidad que esto implica. Me gusta el lío, por eso estamos acá”.

Coudet también dejó claro su enfoque futbolístico: “Mis equipos buscan ser protagonistas. Desde lo futbolístico, el ADN de mis equipos va muy de la mano con el gusto del hincha de River. Queremos un equipo que juegue para ganar”.

A pesar de llegar en un contexto complicado tras la salida de Gallardo, el Chacho no dudó en mostrar su respeto por el legado del Muñeco. “Se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con él. Le quiero agradecer públicamente sus palabras porque me hicieron muy bien”, dijo, dejando en claro la admiración que tiene por el trabajo realizado por Gallardo en River.

Con respecto al plantel, Coudet se mostró optimista: “Hay un gran plantel, y estoy convencido de que va a salir bien. Vamos a trabajar mucho y tengo total confianza en los jugadores. Por eso estamos acá”, destacó, haciendo énfasis en la importancia de un trabajo en equipo.

Sin embargo, el Chacho también subrayó que se necesita un nuevo comienzo: “El fútbol son momentos, necesitamos recuperar niveles. Necesitamos la ayuda del hincha para resetear y arrancar todos juntos. Tenemos que ganar campeonatos”.

Para Coudet, la responsabilidad de dirigir a River Plate es enorme: “River es un monstruo. Si no vamos de la mano, se nos va a poner cuesta arriba. Vamos a buscar el mejor nivel de cada jugador, necesitamos una competencia interna fuerte y sana”, explicó, dejando claro que el equipo debe estar unido en la búsqueda de objetivos.

El club presentó al nuevo técnico con un emotivo video en sus redes sociales, donde se mostró la carrera de Coudet como jugador en River, acompañado de su voz relatando el cariño que siente por la institución. La música de Divididos, banda emblema de muchos hinchas, cerró el video, dejando en claro que la era Coudet ya ha comenzado.

Con ilusión y muchas expectativas, el Chacho tiene por delante un desafío gigante en River Plate, y la hinchada espera que sea el hombre indicado para llevar al club a lo más alto nuevamente.

