Turco Mohamed, sobre tomar a Boca Juniors: “Nunca me buscaron”

Mohamed habló sobre los rumores de su posible llegada a Boca Juniors y dejó claro que nunca lo contactaron

Antonio Mohamed revela que Boca nunca lo contactó. Imago 7

Por: Charly Siffredi

Boca Juniors jugará este miércoles un partido clave ante Lanús por el Torneo Apertura 2026, y, en la previa, quien rompió el silencio fue el director técnico del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed. El nombre del estratega ha sonado en los últimos años por los pasillos de La Bombonera, aunque en su último contacto con los medios dejó en claro que jamás levantaron el teléfono para comunicarse con él.

“Me parece que un club tan importante, si te quiere, te llama directamente. Esa es la única realidad. Yo estoy muy tranquilo acá y ellos están tranquilos allá. Que yo tenga en algún momento ese objetivo y esas ganas de dirigir en ese gran club es una cosa, pero no se dio y nunca me buscaron”, comenzó dejando en claro Mohamed en entrevista para el podcast de Vamos Show.

El Xeneize, que tras dos temporadas volvió a clasificarse a la Copa Libertadores, pero con el sucesor del fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, el director técnico Claudio ‘Sifón’ Ubeda, no está pasando por su mejor momento. No tiene paz. Fecha a fecha, los resultados no lo acompañan y la parcialidad no solo ha comenzado a reprocharle a los jugadores sus flojas actuaciones, sino que otro de los señalados es el presidente de la institución: Juan Román Riquelme.

Dando más detalles sobre lo que pasa por su cabeza, Antonio Mohamed aclaró: “Estoy con trabajo y ellos están con su entrenador, con Claudio (Ubeda), que es un amigo. Después, son todos rumores periodísticos”.

La visita a Lanús, flamante campeón de la Recopa Sudamericana, será una prueba de fuego para Sifón Ubeda, quien el último fin de semana igualó 1-1 en La Bombonera con el recién ascendido Gimnasia de Mendoza.

Según trascendidos, la mesa chica Xeneize tendría pensado no despedir a Ubeda, pero sí tendría en mente no renovarle su contrato, que concluye en junio. Dentro de la danza de nombres, donde también está el DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, suena Antonio ‘Turco’ Mohamed, aunque según él mismo, nunca nadie lo contactó.

