Leo Messi marca doblete y lidera remontada del Inter Miami ante Orlando City

El astro argentino llegó a los 900 goles y guio el primer triunfo del conjunto de Javier Mascherano en la MLS 2026

Messi, con 38 años, sigue siendo la figura del club | IMAGN IMAGES via Reuters

Inter Miami logró su primera victoria de la temporada al imponerse 4-2 al Orlando City en el Inter&Co Stadium, en duelo correspondiente a la Semana 2 de la MLS 2026. Lionel Messi marcó sus primeros dos goles del torneo y encabezó la reacción del equipo dirigido por Javier Mascherano.

El encuentro comenzó con dominio del conjunto local. Marco Pasalic abrió el marcador al minuto 18 tras asistencia de Iván Angulo y, al 24, Martín Ojeda amplió la ventaja con remate dentro del área. Orlando City se fue al descanso con ventaja de 2-0, mientras Inter Miami registró intentos de Messi que no encontraron portería.

En el inicio del complemento, Mateo Silvetti descontó al minuto 49 con disparo desde fuera del área tras pase de Telasco Segovia. El empate llegó al 57. Telasco Segovia condujo el balón hasta la media luna y cedió para Messi, quien remató de zurda y colocó el esférico junto al poste para el 2-2.

El partido mantuvo llegadas en ambas áreas. Orlando City generó opciones que fueron contenidas bajo palos, mientras Inter Miami insistió por conducto de Messi y Segovia. Al minuto 85, Segovia marcó el 3-2 con remate dentro del área y dio vuelta al marcador.

En el tramo final, el cuarto árbitro añadió diez minutos. Las Garzas sostuvieron la ventaja pese a faltas y amonestaciones en ambos equipos. Al 90, Messi ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de la red para el 4-2 definitivo.

Con el doblete, Messi alcanzó 900 goles en su carrera profesional y dio a Inter Miami su primera victoria del campeonato, luego de la derrota sufrida en la jornada anterior ante LAFC. El equipo sumó tres puntos en condición de visitante y cerró la noche con la remontada consumada.

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en la MLS 2026? Próximo partido del Inter Miami El próximo partido del Inter Miami y Leo Messi será hasta la otra semana, el sábado 7 de marzo, cuando visite al DC United en Washington, por la tercera semana de la MLS 2026 y previo a hacer su debut en la Concachampions frente al Nashville SC, duelo que se llevará a cabo hasta el 11 de dicho mes.

Orlando City 4-1 Inter Miami | 2025

Inter Miami 0-3 Orlando City | 2025

Inter Miami 2-2 Orlando City | 2025

Antecedentes del Orlando City vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS En los últimos cinco duelos entre Orlando City e Inter Miami, en el derbi de la Florida, los Leones tienen un mejor historial al ganar en dos ocasiones, dos empates y una sola derrota. Inter Miami 3-1 Orlando City | 2025

