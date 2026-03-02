James Rodríguez, calendario con Minnesota United y Selección Colombia: partidos y fechas

El ’10’ cafetero ya tiene un listado base de partidos, el cual podría ampliarse o reducirse, dependiendo de algunos asuntos por resolver.

La espera de tres meses para que James Rodríguez consiguiera equipo acabó con su presentación oficial en el Minnesota United. Aunque todavía no está claro cuándo va a empezar a competir en el fútbol de Estados Unidos, la oficialización de su fichaje por un club fue un respiro para los planes de la Selección Colombia antes del Mundial de 2026. Ya hay un calendario de encuentros programados que se puede ir revisando para seguir el rendimiento del ’10’ cafetero.

¿Cuántos partidos jugará James Rodríguez en 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que el contrato de James Rodríguez con Minnesota United se anunció solamente hasta junio, con lo que su futuro para el segundo semestre del año es una incógnita. Este club tiene programados 15 partidos de la MLS hasta el sexto mes del año y está por verse si su vínculo se extiende.

Por el lado de Selección Colombia, el centrocampista estaría convocado para los dos partidos amistosos de marzo y tendría presencia, al menos, en los tres de la fase de grupos del Mundial 2026. Así las cosas, el calendario del zurdo está compuesto por 20 encuentros confirmados hasta junio de 2026, cantidad que podría ampliarse o reducirse, dependiendo de la demora en la documentación o si el Tricolor avanza de fase en la cita orbital.

Partidos de James Rodríguez en 2026: fechas confirmadas

A continuación, el listado completo de partidos que jugaría el colombiano entre su club y la Selección Colombia. No incluye fases posteriores de los campeonatos.

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Febrero

Austin 2-2 Minnesota United | ( crónica )

| ( ) Minnesota United 1-0 Cincinnati | (crónica)

Marzo

7 | Nashville vs Minnesota United | 8:30 p.m.

14 | Vancouver Whitecaps vs Minnesota United | 9:30 p.m.

22 | Minnesota United vs Seattle Sounders | 1:30 p.m.

26 | Selección Colombia vs Croacia | 7:30 p.m.

29 | Selección Colombia vs Francia | 2:00 p.m.

Abril

4 | Los Ángeles Galaxy vs Minnesota United | 9:30 p.m.

11 | San Diego vs Minnesota United | 9:30 p.m.

18 | Minnesota United vs Portland Timbers | 7:30 p.m.

22 | Dallas vs Minnesota United | 7:30 p.m.

25 | Minnesota United vs Los Ángeles FC | 12:30 p.m.

Mayo

2 | Columbus Crew vs Minnesota United | 6:30 p.m.

10 | Minnesota United vs Austin | 6:00 p.m.

13 | Minnesota United vs Colorado Rapids | 7:30 p.m.

16 | New England Revolution vs Minnesota United | 6:30 p.m.

23 | Minnesota United vs Real Salt Lake | 7:30 p.m.

Junio

17 | Uzbekistán vs Selección Colombia | 9:00 p.m.

23 | Selección Colombia vs ganador de repechaje | 9:00 p.m.

27 | Selección Colombia vs Portugal | 6:30 p.m.

