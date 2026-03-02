Carlos Vives, Grupo Frontera, Gorillaz y más: cartelera completa de conciertos en Colombia 2026
Consulte Claro Sports Colombia, qué tal su artista favorito vaya a venir al país, pero usted aún no lo sabe.
La industria de los conciertos en Colombia cada vez se mueve más. Semanalmente hay de 2 a 5 conciertos por semana en todo el territorio nacional. Especialmente Bogotá mueve la aguja con la gran cantidad que se programan en el Movistar Arena, Coliseo MedPlus, El Campín, Vive Claro y varios escenarios más.
Páramo presenta 2026: ¿Cuáles son los artistas que darán conciertos en Colombia y en qué fecha?
Marzo
- 05 | Mitú | Bogotá – Bonfire.
- 04 | Rufus Du Sol | Medellín.
- 06 | Rufus Du Sol | Bogotá – Coliseo MedPlus.
- 11 | Miguel Bosé | Bogotá – Movistar Arena.
- 12 | Duplat | Bogotá – Bonfire.
- 14 | Jason Miraz | Bogotá – Royal Center.
- 19 | Marina | Bogotá – Royal CCenter.
- 19 | Tom Morello | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
- 20, 21 y 22 | Festival Estéreo Picnic | Parque Simón Bolívar.
- 23 | 31 Minutos | Bogotá – Movistar Arena.
- 28 | Los Bunkers | Bogotá – Royal Center.
- 31 | Joost Klein | Bogotá – Bonfire.
Abril
- 09 | Nach | Medellín – Skycenter.
- 10 | Nach | Bogotá – Royal Center.
- 11 | Nach | Cali – Arena Cañaveralejo.
- 10 | Crudo Means Raw | Bogotá – Movistar Arena.
- 10 | No te va a gustar | Medellín – Teatro de la Universidad de Medellín.
- 11 | No te va a gustar | Bogotá – Movistar Arena.
- 11 | Maca & Gero | Medellín – La Pasasia.
- 16 | Grupo Frontera | Bogotá – Movistar Arena.
- 16 | Depresión Sonora | Bogotá – Bonfire.
- 17 | Depresión Sonora | Medellín – La Pascania.
- 17 y 23 | Rawayana | Bogotá – Movistar Arena.
- 18 | Dream Theater | Bogotá – Movistar Arena.
- 19 y 20 | Milo J | Bogotá – Movistar Arena.
- 22 | Laura Pausini | Bogotá – Movistar Arena.
- 24 | Marlon Hoffstadt | Bogotá – Chamorro City Hall.
- 25 | Maroon 5 | Bogotá – Coliseo MedPlus.
- 26 y 27 | Megadeth | Bogotá – Movistar Arena.
Mayo
- 02 | Korn | Coliseo MedPlus.
- 04 | The Lumineers | Bogotá – Movistar Arena.
- 07 | Mon Laferte | Bogotá – Movistar Arena.
- 7 y 10 | Kapo | Bogotá – Movistar Arena.
- 08 | Maca & Gero | Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
- 08 | Nico Hernández | Bogotá – Royal Center.
- 8 | Kapo | Pereira – Expofuturo.
- 09 | Mon Laferte | Medellín – La Macarena.
- 10 | Leysure | Bogotá – Bonfire.
- 15 | Natalia Lafourcade | Bogotá – Movistar Arena.
- 16 | Ed Sheeran | Bogotá – Vive Claro.
- 16 | Kapo | Cali – Carena Cañaveralejo.
- 22 | Kapo | Bucaramanga – CENFER.
- 23 | Kapo | Medellín – Centro de Eventos Centauro.
- 23 y 23 | BAUM | Festival – Corferias.
- 28, 29 y 30 | Soda Stereo Ecos | Bogotá – Movistar Arena.
Junio
- 4 | Pomme | Bogotá – Teatro Colsubsidio.
- 6 | Pulp | Bogotá – Movistar Arena.
- 5 | Fito Páez | Cali – Arena Cañaveralejo.
- 6 | Fito Páez | Manizales – Plaza de Toros.
- 9 | Fito Páez | Medellín – La Macarena.
- 12 | Fito Páez | Bogotá – Movistar Arena.
Julio
- 16 y 18 | Rosalía | Bogotá – Movistar Arena.
- 30 | Laura Pérez | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
- 30 y 31 | Ricardo Arjona | Bogotá – Movistar Arena.
Agosto
- 1 y 2 | Ricardo Arjona | Bogotá – Movistar Arena.
- 8 | Paulo Londra | Bogotá – Movistar Arena.
- 13 | DPR Cream & DPR Artic | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
Septiembre
- 5 | Helloween | Bogotá – Movistar Arena.
- 18 | Carlos Vives | Ibagué – Néctar Arena.
- 20 | Robbie Williams | Bogotá – Movistar Arena.
- 24 | 5 Seconds Of Summer | Bogotá – Movistar Arena.
- 25 y 27 | Carlos Vives | Bogotá – Movistar Arena.
Octubre
- 2 y 3 | BTS – Bogotá – por confirmar.
- 10 y 11 | EDC Colombia | Medellín – Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
- 16 | Carlos Vives | Medellín – Estadio Envigado.
- 21 | Humbe | Medellín – City Hall El Rodeo.
- 22 | Humbe | Bogotá – Movistar Arena.
- 24 | Hombres G | Bogotá – Movistar Arena.
- 29 | Bunbury | Bogotá – Movistar Arena.
Noviembre
- 6 | Carlos Vives | Pereira – Expofuturo.
- 8 | Opeth | Bogotá – Royal Center.
- 15 | El Kanka | Bogotá – Movistar Arena.
- 17 | Gorillaz | Bogotá – Coliseo MedPlus.
- 20 | Juanes | Bogotá – Movistar Arena.
- 21 | Carlos Vives | Cali – Arena Cañaveralejo.
Cartelera de Páramo: ¿Dónde y cómo comprar las boletas para los conciertos de 2026?
La mayoría de conciertos con Páramo se pueden comprar a través de TuBoleta, sin embargo cuando los eventos son el Coliseo MedPlus, el escenario tiene su propia tiquetera. No obstante también existen otras compañías como Entradas Amarillas, La Tiquetera y un par más.