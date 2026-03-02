Carlos Vives, Grupo Frontera, Gorillaz y más: cartelera completa de conciertos en Colombia 2026

Consulte Claro Sports Colombia, qué tal su artista favorito vaya a venir al país, pero usted aún no lo sabe.

Gorillaz Colombia 2026
La industria de los conciertos en Colombia cada vez se mueve más. Semanalmente hay de 2 a 5 conciertos por semana en todo el territorio nacional. Especialmente Bogotá mueve la aguja con la gran cantidad que se programan en el Movistar Arena, Coliseo MedPlus, El Campín, Vive Claro y varios escenarios más.

Páramo presenta 2026: ¿Cuáles son los artistas que darán conciertos en Colombia y en qué fecha?

Marzo

  • 05 | Mitú | Bogotá – Bonfire.
  • 04 | Rufus Du Sol | Medellín.
  • 06 | Rufus Du Sol | Bogotá – Coliseo MedPlus.
  • 11 | Miguel Bosé | Bogotá – Movistar Arena.
  • 12 | Duplat | Bogotá – Bonfire.
  • 14 | Jason Miraz | Bogotá – Royal Center.
  • 19 | Marina | Bogotá – Royal CCenter.
  • 19 | Tom Morello | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
  • 20, 21 y 22 | Festival Estéreo Picnic | Parque Simón Bolívar.
  • 23 | 31 Minutos | Bogotá – Movistar Arena.
  • 28 | Los Bunkers | Bogotá – Royal Center.
  • 31 | Joost Klein | Bogotá – Bonfire.

Abril

  • 09 | Nach | Medellín – Skycenter.
  • 10 | Nach | Bogotá – Royal Center.
  • 11 | Nach | Cali – Arena Cañaveralejo.
  • 10 | Crudo Means Raw | Bogotá – Movistar Arena.
  • 10 | No te va a gustar | Medellín – Teatro de la Universidad de Medellín.
  • 11 | No te va a gustar | Bogotá – Movistar Arena.
  • 11 | Maca & Gero | Medellín – La Pasasia.
  • 16 | Grupo Frontera | Bogotá – Movistar Arena.
  • 16 | Depresión Sonora | Bogotá – Bonfire.
  • 17 | Depresión Sonora | Medellín – La Pascania.
  • 17 y 23 | Rawayana | Bogotá – Movistar Arena.
  • 18 | Dream Theater | Bogotá – Movistar Arena.
  • 19 y 20 | Milo J | Bogotá – Movistar Arena.
  • 22 | Laura Pausini | Bogotá – Movistar Arena.
  • 24 | Marlon Hoffstadt | Bogotá – Chamorro City Hall.
  • 25 | Maroon 5 | Bogotá – Coliseo MedPlus.
  • 26 y 27 | Megadeth | Bogotá – Movistar Arena.

Mayo

  • 02 | Korn | Coliseo MedPlus.
  • 04 | The Lumineers | Bogotá – Movistar Arena.
  • 07 | Mon Laferte | Bogotá – Movistar Arena.
  • 7 y 10 | Kapo | Bogotá – Movistar Arena.
  • 08 | Maca & Gero | Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
  • 08 | Nico Hernández | Bogotá – Royal Center.
  • 8 | Kapo | Pereira – Expofuturo.
  • 09 | Mon Laferte | Medellín – La Macarena.
  • 10 | Leysure | Bogotá – Bonfire.
  • 15 | Natalia Lafourcade | Bogotá – Movistar Arena.
  • 16 | Ed Sheeran | Bogotá – Vive Claro.
  • 16 | Kapo | Cali – Carena Cañaveralejo.
  • 22 | Kapo | Bucaramanga – CENFER.
  • 23 | Kapo | Medellín – Centro de Eventos Centauro.
  • 23 y 23 | BAUM | Festival – Corferias.
  • 28, 29 y 30 | Soda Stereo Ecos | Bogotá – Movistar Arena.

Junio

  • 4 | Pomme | Bogotá – Teatro Colsubsidio.
  • 6 | Pulp | Bogotá – Movistar Arena.
  • 5 | Fito Páez | Cali – Arena Cañaveralejo.
  • 6 | Fito Páez | Manizales – Plaza de Toros.
  • 9 | Fito Páez | Medellín – La Macarena.
  • 12 | Fito Páez | Bogotá – Movistar Arena.

Julio

  • 16 y 18 | Rosalía | Bogotá – Movistar Arena.
  • 30 | Laura Pérez | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
  • 30 y 31 | Ricardo Arjona | Bogotá – Movistar Arena.

Agosto

  • 1 y 2 | Ricardo Arjona | Bogotá – Movistar Arena.
  • 8 | Paulo Londra | Bogotá – Movistar Arena.
  • 13 | DPR Cream & DPR Artic | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

Septiembre

  • 5 | Helloween | Bogotá – Movistar Arena.
  • 18 | Carlos Vives | Ibagué – Néctar Arena.
  • 20 | Robbie Williams | Bogotá – Movistar Arena.
  • 24 | 5 Seconds Of Summer | Bogotá – Movistar Arena.
  • 25 y 27 | Carlos Vives | Bogotá – Movistar Arena.

Octubre

  • 2 y 3 | BTS – Bogotá – por confirmar.
  • 10 y 11 | EDC Colombia | Medellín – Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
  • 16 | Carlos Vives | Medellín – Estadio Envigado.
  • 21 | Humbe | Medellín – City Hall El Rodeo.
  • 22 | Humbe | Bogotá – Movistar Arena.
  • 24 | Hombres G | Bogotá – Movistar Arena.
  • 29 | Bunbury | Bogotá – Movistar Arena.

Noviembre

  • 6 | Carlos Vives | Pereira – Expofuturo.
  • 8 | Opeth | Bogotá – Royal Center.
  • 15 | El Kanka | Bogotá – Movistar Arena.
  • 17 | Gorillaz | Bogotá – Coliseo MedPlus.
  • 20 | Juanes | Bogotá – Movistar Arena.
  • 21 | Carlos Vives | Cali – Arena Cañaveralejo.

Cartelera de Páramo: ¿Dónde y cómo comprar las boletas para los conciertos de 2026?

La mayoría de conciertos con Páramo se pueden comprar a través de TuBoleta, sin embargo cuando los eventos son el Coliseo MedPlus, el escenario tiene su propia tiquetera. No obstante también existen otras compañías como Entradas Amarillas, La Tiquetera y un par más.

