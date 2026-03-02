Carlos Vives, Grupo Frontera, Gorillaz y más: cartelera completa de conciertos en Colombia 2026

Consulte Claro Sports Colombia, qué tal su artista favorito vaya a venir al país, pero usted aún no lo sabe.

Gorillaz Colombia 2026 / @paramo_presenta.

La industria de los conciertos en Colombia cada vez se mueve más. Semanalmente hay de 2 a 5 conciertos por semana en todo el territorio nacional. Especialmente Bogotá mueve la aguja con la gran cantidad que se programan en el Movistar Arena, Coliseo MedPlus, El Campín, Vive Claro y varios escenarios más.

Páramo presenta 2026: ¿Cuáles son los artistas que darán conciertos en Colombia y en qué fecha?

Marzo

05 | Mitú | Bogotá – Bonfire.

04 | Rufus Du Sol | Medellín.

06 | Rufus Du Sol | Bogotá – Coliseo MedPlus.

11 | Miguel Bosé | Bogotá – Movistar Arena.

12 | Duplat | Bogotá – Bonfire.

14 | Jason Miraz | Bogotá – Royal Center.

19 | Marina | Bogotá – Royal CCenter.

19 | Tom Morello | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

20, 21 y 22 | Festival Estéreo Picnic | Parque Simón Bolívar.

23 | 31 Minutos | Bogotá – Movistar Arena.

28 | Los Bunkers | Bogotá – Royal Center.

31 | Joost Klein | Bogotá – Bonfire.

Abril

09 | Nach | Medellín – Skycenter.

10 | Nach | Bogotá – Royal Center.

11 | Nach | Cali – Arena Cañaveralejo.

10 | Crudo Means Raw | Bogotá – Movistar Arena.

10 | No te va a gustar | Medellín – Teatro de la Universidad de Medellín.

11 | No te va a gustar | Bogotá – Movistar Arena.

11 | Maca & Gero | Medellín – La Pasasia.

16 | Grupo Frontera | Bogotá – Movistar Arena.

16 | Depresión Sonora | Bogotá – Bonfire.

17 | Depresión Sonora | Medellín – La Pascania.

17 y 23 | Rawayana | Bogotá – Movistar Arena.

18 | Dream Theater | Bogotá – Movistar Arena.

19 y 20 | Milo J | Bogotá – Movistar Arena.

22 | Laura Pausini | Bogotá – Movistar Arena.

24 | Marlon Hoffstadt | Bogotá – Chamorro City Hall.

25 | Maroon 5 | Bogotá – Coliseo MedPlus.

26 y 27 | Megadeth | Bogotá – Movistar Arena.

Mayo

02 | Korn | Coliseo MedPlus.

04 | The Lumineers | Bogotá – Movistar Arena.

07 | Mon Laferte | Bogotá – Movistar Arena.

7 y 10 | Kapo | Bogotá – Movistar Arena.

08 | Maca & Gero | Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

08 | Nico Hernández | Bogotá – Royal Center.

8 | Kapo | Pereira – Expofuturo.

09 | Mon Laferte | Medellín – La Macarena.

10 | Leysure | Bogotá – Bonfire.

15 | Natalia Lafourcade | Bogotá – Movistar Arena.

16 | Ed Sheeran | Bogotá – Vive Claro.

16 | Kapo | Cali – Carena Cañaveralejo.

22 | Kapo | Bucaramanga – CENFER.

23 | Kapo | Medellín – Centro de Eventos Centauro.

23 y 23 | BAUM | Festival – Corferias.

28, 29 y 30 | Soda Stereo Ecos | Bogotá – Movistar Arena.

Junio

4 | Pomme | Bogotá – Teatro Colsubsidio.

6 | Pulp | Bogotá – Movistar Arena.

5 | Fito Páez | Cali – Arena Cañaveralejo.

6 | Fito Páez | Manizales – Plaza de Toros.

9 | Fito Páez | Medellín – La Macarena.

12 | Fito Páez | Bogotá – Movistar Arena.

Julio

16 y 18 | Rosalía | Bogotá – Movistar Arena.

30 | Laura Pérez | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

30 y 31 | Ricardo Arjona | Bogotá – Movistar Arena.

Agosto

1 y 2 | Ricardo Arjona | Bogotá – Movistar Arena.

8 | Paulo Londra | Bogotá – Movistar Arena.

13 | DPR Cream & DPR Artic | Bogotá – Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

Septiembre

5 | Helloween | Bogotá – Movistar Arena.

18 | Carlos Vives | Ibagué – Néctar Arena.

20 | Robbie Williams | Bogotá – Movistar Arena.

24 | 5 Seconds Of Summer | Bogotá – Movistar Arena.

25 y 27 | Carlos Vives | Bogotá – Movistar Arena.

Octubre

2 y 3 | BTS – Bogotá – por confirmar.

10 y 11 | EDC Colombia | Medellín – Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

16 | Carlos Vives | Medellín – Estadio Envigado.

21 | Humbe | Medellín – City Hall El Rodeo.

22 | Humbe | Bogotá – Movistar Arena.

24 | Hombres G | Bogotá – Movistar Arena.

29 | Bunbury | Bogotá – Movistar Arena.

Noviembre

6 | Carlos Vives | Pereira – Expofuturo.

8 | Opeth | Bogotá – Royal Center.

15 | El Kanka | Bogotá – Movistar Arena.

17 | Gorillaz | Bogotá – Coliseo MedPlus.

20 | Juanes | Bogotá – Movistar Arena.

21 | Carlos Vives | Cali – Arena Cañaveralejo.

Cartelera de Páramo: ¿Dónde y cómo comprar las boletas para los conciertos de 2026?

La mayoría de conciertos con Páramo se pueden comprar a través de TuBoleta, sin embargo cuando los eventos son el Coliseo MedPlus, el escenario tiene su propia tiquetera. No obstante también existen otras compañías como Entradas Amarillas, La Tiquetera y un par más.

